Фаттахов: Вход на Фестиваль болельщиков в Казани будет бесплатным

Отличительной особенностью Казани как города-организатора ЧМ-2018 станет второй экран на Фестивале болельщиков FIFA.

(Казань, 9 июня, «Татар-информ», Диана Авакян). Вход на Фестиваль болельщиков в Казани будет бесплатным. Попасть на территорию Центра семьи «Казан» можно будет без аккредитации и паспорта болельщика. Об этом на аппаратном совещании в мэрии Казани сообщил первый заместитель руководителя исполкома города Дамир Фаттахов.

Он напомнил, что на фестивале можно будет посмотреть все 64 матча турнира. Главным элементом фан-феста является сценический комплекс с большим экраном.

«Отмечу, что, благодаря решению Президента РТ, отличительной особенностью Казани как города-организатора станет еще и второй экран, который будет дополнительной зоной просмотра и поможет разделить потоки зрителей на площадке», — сказал первый заместитель руководителя исполкома города.

Помимо показа футбольных матчей для гостей и жителей города на фестивале будет организована работа интерактивных зон, музыкальное сопровождение, а также концертная программа, в рамках которой выступят лучшие коллективы города и республики.

«Трансляция первой игры начнется 14 июня в 18.00. Это будет матч-открытие между сборными России и Саудовской Аравии. В день открытия болельщикам будет предоставлена программа Welcome to Kazan — Welcome to Russia. Шоу презентует богатое историческое, культурное и спортивное наследие Казани, Татарстана и всей страны», — продолжил Фаттахов.

16 июня, в день первого матча, в Казани на фан-фесте будет организована национально-концертная программа «Мы — дети одной Земли». Для гостей и жителей города прозвучат популярные эстрадные и народные музыкальные выступления всех стран-участниц первенства в Казани.

15 июля в церемонии закрытия Фестиваля болельщиков примут участие звезды российского спорта и звезды российской эстрады, добавил докладчик.

«Помимо культурной программы фанатам будут предложены блюда разных кухонь мира в формате food-to-go. Зона фестиваля оснащена 36 кассами быстрого обслуживания, которые смогут принимать до 25 тыс. болельщиков единовременно». — резюмировал Дамир Фаттахов.