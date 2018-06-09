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(Казань, 9 июня, «Татар-информ», Диана Авакян). После матчей ЧМ-2018 в Казани для вывоза гостей дополнительно привлекут 100 автобусов по проспекту Ямашева и 10 троллейбусов по ул. Адоратского. Работа данных маршрутов будет продлена на 3 часа после окончания матча. Об этом на аппаратном совещании в мэрии Казани сообщил первый заместитель руководителя исполкома города Дамир Фаттахов.
Всего после окончания матча для вывоза зрителей будет задействовано почти 400 автобусов, 200 трехсекционных трамваев, 29 троллейбусов.
«Для удобства любителей футбола на период туринира будут курсировать 48 бесплатных шаттлов по следующим маршрутам: Дворец спорта — станция метро „Козья Слобода“ — остановка „Ул. Адоратского“; железнодорожный вокзал „Казань-2“ через ТЦ „Тандем“ и ТЦ „Парк хаус“ до остановки „Ул. Адоратского“», — рассказал Фаттахов.
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