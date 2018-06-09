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Татар-информ

9 июня 2018, 10:07

Общество

В Казани организовали горячую линию для туристов

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Операторы круглосуточной горячей линии принимают звонки на русском и английском языках.

(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). На базе Комитета по развитию туризма Казани создали круглосуточную горячую линию для туристов. Об этом на аппаратном совещании в мэрии сообщил первый заместитель руководителя исполкома города Дамир Фаттахов.

Операторы готовы помочь туристам, обратившимся на русском и английском языках. По телефону горячей линии 8-800-350-27-71 можно подробнее узнать о спортивной и культурной программе ЧМ, найти интересующую экскурсию или свободный номер в гостинице.

Туристам также помогут по телефону горячей линии Роспотребнадзора, которая работает с середины мая. Задавать вопросы, входящие в пределы компетенции Службы по вопросам защиты прав потребителей, санитарного и эпидемиологического надзора, можно по телефону 8-800-555-49-43.

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