Туристам в Казани помогут 1000 волонтеров

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(Казань, 9 июня, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Порядка тысячи городских волонтеров готовы помогать туристам, которые приедут в Казань в дни проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом на аппаратном совещании в мэрии Казани сообщил первый заместитель руководителя исполкома города Дамир Фаттахов.
В день первой игры мундиаля в Казани, 16 июня, ожидается приезд тысяч гостей. Фаттахов отметил, что по опыту проведения предыдущих крупных событий в столице РТ ждут около 200 тысяч туристов.
Всем им готовы оказать помощь тысяча городских волонтеров, прошедших отбор. В нем участвовали по меньшей мере три тысячи человек. Волонтеры будут работать на железнодорожных вокзалах, центральных улицах, в парках и возле станций метро.
«Во многом от их компетентности, доброжелательности, образованности будет зависеть общее впечатление туристов о городе», — подчеркнул Фаттахов.
Накануне, проверяя готовность площадки перед Центром семьи «Казан», мэр Казани Ильсур Метшин пообщался с волонтерами. Градоначальник отметил, что все волонтеры доброжелательны, а многие работали на других крупных спортивных событиях, включая Универсиаду 2013 года, Чемпионат по водным видам спорта в Казани и Кубок конфедераций в прошлом году.
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