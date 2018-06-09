В преддверии ЧМ-2018 более 100 заведений общепита Казани будут рекомендовать гостям города

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(Казань, 9 июня, «Татар-информ», Диана Авакян). В преддверии ЧМ-2018 104 заведения общепита Казани будут рекомендовать фанатам и туристам. В ближайшее время они получат специальные брендированные наклейки Visit Tatarstan. Об этом на деловом понедельнике сообщил первый заместитель руководителя исполкома Казани Дамир Фаттахов.
Исполнительный комитет города организовывал встречи с рестораторами, где им было предложено продлить работу заведений на время проведения мундиаля, подготовить меню на языках команд, играющих в Казани, а также рассмотреть возможность проведения тематических мероприятий, отметил Фаттахов.
По итогам совещаний были проведены выезды на объекты, во время которых профильные специалисты изучили не только качество обслуживания посетителей, но и выполнение данных рекомендаций.
"Правда, не у всех заведений была возможность иметь в каждой смене англоговорящий персонал, поэтому по инициативе Комитета по развитию туризма Казани на ряд вакансий удалось временно трудоустроить англоговорящих студентов КФУ и КИУ им. Тимирясова.
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