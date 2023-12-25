Завершить строительство мусоросжигательного завода в Татарстане планируется в 2025 году

Завершить строительство завода по термической утилизации отходов в Зеленодольском районе Татарстана планируется в 2025 году. Об этом сообщил мэр Казани Ильсур Метшин на встрече с представителями СМИ.

«Завод продолжает строиться. В конце 2025 года компания „ПЖКХ” с партнерами из Ростеха планирует завершить строительство завода. 25% там уже реализовано», — сказал глава города.

Метшин отметил, что в 2010 году на улице Химическая в Казани был сдан полигон, причем этой площадки должно было хватить на 28 лет. «Мы тогда собирали 600 тонн мусора. Сегодня в город завозят в праздники 1,8 тыс. тонн мусора. Нам полреспублики завозит мусор. И вместо 28 лет за 13 лет заполнили полигон на улице Химической», — подчеркнул он.

По его словам, мощностей нынешнего полигона «Восточный» хватит на три-четыре года. «Поэтому вопросы раздельного сбора мусора, экологического воспитания, переработки отходов останутся на следующий год. В 2024 году мы хотим принять программу и добиться и в этом успеха», — заключил мэр.