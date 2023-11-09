20–21 ноября в Казани состоится V Лидер-Форум «Аддитивные технологии – новая реальность»

В Казани 20-21 ноября пройдет V юбилейный Лидер-Форум «Аддитивные технологии – новая реальность». Одним из важных мероприятий форума станет презентация российского серийного 3D-принтера RusMelt-310, отличающегося от предшествующей модели по более чем 40 параметрам.

Программа форума посвящена подведению итогов года в области развития и внедрения АТ, успешному опыту использования 3D-печати в атомной промышленности, автомобиле- и машиностроении, строительстве и медицине. О применении 3D-технологий в космической отрасли расскажет космонавт-испытатель Олег Артемьев.

На Лидер-Форуме участников также ожидает представление новейших разработок в области аддитивных технологий, возможность посетить выставку достижений в сфере аддитивных технологий с участием 10 ведущих российских компаний, впервые она состоится в формате арт-галереи.

Отдельное внимание будет привлечено развитию специалистов в области аддитивных технологий. Во время карьерного марафона студенты смогут пройти собеседование у потенциальных работодателей, познакомиться с историями успеха настоящих профессионалов.

Регистрация на V Лидер-Форум «Аддитивные технологии – новая реальность» доступна по ссылке в социальной сети Телеграм и ВКонтакте.

Как ранее сообщал «Татар-информ», в рамках предстоящего форума 10 ноября в Общественной палате РФ запланирована федеральная пресс-конференция на тему «Аддитивные технологии – драйвер технологического развития Российской Федерации». Эксперты обсудят развитие 3D-технологий, их инновационные преимущества, а также планы и дорожные карты в рамках государственного регулирования данной отрасли экономики.