В Общественной палате России обсудят новую реальность аддитивных технологий в стране

Завтра, 10 ноября, в Общественной палате России состоится федеральная пресс-конференция на тему «Аддитивные технологии – драйвер технологического развития Российской Федерации».

Эксперты обсудят стремительное развитие аддитивных технологий в нашей стране, их инновационные преимущества, а также планы и дорожные карты в рамках государственного регулирования данной отрасли экономики, анонсируют проведение Лидер-форума в Республике Татарстан.

Организаторами пресс-конференции выступают Комиссия ОП РФ по общественному контролю и обращениям граждан совместно с Ассоциацией развития аддитивных технологий, а также отраслевым интегратором «Русат Аддитивные технологии». Модератор — журналист, член Общественной палаты Московской области Гузель Камаева.

Начало пресс-конференции запланировано на 16.00.

По мнению экспертов, важно повысить интерес к отрасли аддитивных технологий у молодых граждан и молодых специалистов, студентов и выпускников технологических вузов, особенно учитывая тренд на технологический суверенитет страны, а также реализацию основ государственной политики по сохранению и укреплению нравственных ценностей у молодежи.