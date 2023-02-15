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19FortyFive: Модифицированные Ту-160М станут серьезной угрозой для НАТО
Новая модификация бомбардировщика Ту-160М станет серьезной угрозой для Североатлантического альянса. Такое мнение высказал обозреватель 19FortyFive Питер Сучиу.
«Сейчас это [Ту-160М] самый тяжелый бомбардировщик в мире, он способен нести крылатые ракеты с ядерными боеголовками, которые могут уничтожать цели в отдаленных географических районах и глубоко в тылу континентальных театров военных действий», — пишет автор.
Как отмечает Сучиу, НАТО не следует недооценивать факт того, что Россия начала производство новых бомбардировщиков, так как последняя модификация по характеристикам превосходит остальные модели, передает РИА Новости.
В конце 2022 года гендиректор госкорпорации «Ростех» (в состав которой входит ОАК) Сергей Чемезов сообщил, что два стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160М переданы на летно-испытательную станцию. В этом году российские авиационные стратегические ядерные силы должны пополнить три воздушных судна.
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