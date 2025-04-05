1,8 тыс. школьников Казани изучат ПДД в игровом формате

В столице Татарстана вновь стартует образовательный проект, цель которого – обучение учеников младших классов правилам дорожной безопасности. В текущем году в программе примут участие 1800 школьников, которые получат необходимые знания в преддверии летних каникул.

Проект реализуется уже пять лет при поддержке ГБУ «Безопасность дорожного движения», ГИБДД МВД по РТ и Научного центра безопасности жизнедеятельности Академии наук РТ. За время существования проекта обучение прошли 8 тысяч казанских школьников.

Обучение проходит в интерактивном формате игры, что позволяет детям активно участвовать в моделировании различных дорожных ситуаций.

Ребята могут попробовать себя в ролях пешеходов, пассажиров, водителей и даже сотрудников ГИБДД. По окончании курса участники пройдут тестирование и получат сертификаты, подтверждающие их знания.

«Вот уже пятый год подряд в Казани перед началом летних каникул для учеников начальной школы проводится профилактический игровой курс, направленный на снижение детского дорожно-транспортного травматизма и формирование грамотного поведения на дороге. Благодаря этому дети лучше усваивают правила безопасного поведения и становятся более осознанными участниками дорожного движения», – отметила заместитель директора ГБУ «БДД» Светлана Бикчантаева.

По данным Госавтоинспекции, с начала года в республике произошло 58 ДТП с участием детей до 16 лет, в результате которых 1 ребенок погиб и 65 получили ранения.

«К сожалению, детский травматизм остается в числе преобладающих причин смертности среди несовершеннолетних. Поэтому грамотное и комплексное проведение профилактических мероприятий, в том числе с использованием игровой формы, позволит сохранить здоровье и жизнь юных участников дорожного движения», – добавил главный государственный инспектор безопасности дорожного движения по РТ Рустем Гарипов.

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