news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Спорт
18 января 2022  16:30
Дамир Садриев

18-летний татарстанец вошел в состав олимпийской сборной России по прыжкам с трамплина

news_top_970_100

Сборная России по прыжкам на лыжах с трамплина определилась с составом на Олимпийские игры – 2022 в Пекине. 

Так, в список олимпийцев попал и представитель Татарстана, уроженец Лениногорска, Данил Садреев. 18-летний спортсмен уже успел зарекомендовать себя на самом высоком уровне, а в сводной таблице индивидуального зачета нынешнего сезона Кубка Мира идет вторым среди всех россиян. 

Напомним, ранее стало известно о том, что в окончательный состав олимпийской сборной России по сноуборду попали сразу три представителя Татарстана.

Олимпийские игры – 2022 в Пекине стартуют 4 февраля.

#олимпиада в Пекине #прыжки на лыжах с трамплина
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное