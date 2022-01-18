18-летний татарстанец вошел в состав олимпийской сборной России по прыжкам с трамплина

Сборная России по прыжкам на лыжах с трамплина определилась с составом на Олимпийские игры – 2022 в Пекине.

Так, в список олимпийцев попал и представитель Татарстана, уроженец Лениногорска, Данил Садреев. 18-летний спортсмен уже успел зарекомендовать себя на самом высоком уровне, а в сводной таблице индивидуального зачета нынешнего сезона Кубка Мира идет вторым среди всех россиян.

Напомним, ранее стало известно о том, что в окончательный состав олимпийской сборной России по сноуборду попали сразу три представителя Татарстана.

Олимпийские игры – 2022 в Пекине стартуют 4 февраля.