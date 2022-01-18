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Спорт
18 января 2022  12:38
Дамир Садриев

Три татарстанца попали в состав сборной России по сноуборду на Олимпийские игры – 2022

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Три татарстанских сноубордиста попали в окончательный состав сборной России на Олимпийские игры – 2022.

Так, в Пекине от Татарстана выступят Вик Уайлд и Милена Быкова в параллельном гигантском слаломе, а также Владислав Хадарин в биг-эйре и слоупстайле. Все трое уже выступали на предыдущих Олимпийских играх в Пхенчхане. 

35-летний Вик Уайлд является двукратным олимпийским чемпионом Сочи-2014 и единственным за всю историю золотым медалистом Олимпиады из России в сноуборде. 

Олимпийские игры – 2022 в Пекине стартуют 4 февраля. 

#олимпиада в Пекине
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