Три татарстанца попали в состав сборной России по сноуборду на Олимпийские игры – 2022

Три татарстанских сноубордиста попали в окончательный состав сборной России на Олимпийские игры – 2022.

Так, в Пекине от Татарстана выступят Вик Уайлд и Милена Быкова в параллельном гигантском слаломе, а также Владислав Хадарин в биг-эйре и слоупстайле. Все трое уже выступали на предыдущих Олимпийских играх в Пхенчхане.

35-летний Вик Уайлд является двукратным олимпийским чемпионом Сочи-2014 и единственным за всю историю золотым медалистом Олимпиады из России в сноуборде.

Олимпийские игры – 2022 в Пекине стартуют 4 февраля.