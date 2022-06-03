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Ру Тат
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Спорт
3 июня 2022  19:04

18-летний боксер скончался после поединка в Челябинске

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Российский боксер Ибрахим Хасанов умер в больнице после соревнований в Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса Челябинской области.

Cпортсмен был госпитализирован после того, как почувствовал себя плохо во время церемонии награждения.

«На соревнованиях во время награждения спортсмен почувствовал себя плохо. Врачи на месте оказали первую помощь, затем его госпитализировали. Однако, несмотря на профессиональную медицинскую помощь, спасти Ибрахима не удалось. Федерация бокса Челябинской области приносит соболезнования родным и близким скончавшегося сегодня боксера Ибрахима Хасанова», – говорится в заявлении. Кроме того, организация пообещала оказать необходимую поддержку и помощь семье Хасанова.

Стоит отметить, что врачи шесть дней боролись за жизнь 18-летнего спортсмена.

Ранее стало известно, что заводчане Казани представят Татарстан в гранд-финале турнира по боксу и силе удара в Москве.

#бокс
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