Работники КВЗ представят Татарстан в гранд-финале турнира по боксу и силе удара в Москве

На Казанском вертолётном заводе холдинга «Вертолёты России» Госкорпорации Ростех состоялся масштабный праздник спорта - отборочный тур чемпионата «Ударная десятка» госкорпорации «Ростех». Работники КВЗ соревновались друг с другом не только в боксерских поединках, но и в силе удара.

Силу удара смогли проверить все работники, независимо от пола и возраста. В общей сложности «Ударная десятка» объединила более двух тысяч человек.

«Ударная десятка» – уникальный корпоративный проект, организованный в 2017 году. За шесть лет он успел стать доброй традицией, объединившей предприятия по всей России, рассказал основатель проекта, генеральный директор «Академии бокса» Олег Жадобин.

«Турнир «Ударная десятка» проводится уже шестой год подряд. Его инициировала ГК «Ростех», а идейным вдохновителем выступил гендиректор Сергей Викторович Чемезов. Шестой год подряд эти соревнования проходят, сегодня их принимает Казанский вертолётный завод. В этот раз установлен рекорд по количеству участников от Казанского вертолётного завода. Получился отличный и масштабный спортивный праздник», - заявил Жадобин.

Стоит отметить, что сильнейшие участники региональной «Ударной десятки» смогут представить свое предприятие уже на федеральном уровне ‐ на гранд-финале, который состоится в Москве на стадионе «Лужники».

«Казанский вертолетный завод проводит региональный этап чемпионата с 2017 года, традиционно участие в соревнованиях принимало порядка 600 – 700 человек. В этот раз – в четыре раза больше участников - более двух тысяч», – сказал заместитель управляющего директора ПАО «Казанский вертолетный завод» Адель Шагимарданов.

Сотрудником КВЗ, продемонстрировавшим на соревнованиях в Казани самый мощный удар, стал Антон Экомазов, который «выбил» 502 кг. Второе место занял Рафис Гарафутдинов - 455 кг, «бронза» у Ильи Буканина, которому покорилась отметка в 450 кг. У женщин мощнее всех ударила по груше Евгения (220 кг).

В возрастной категории 50+ у мужчин победу праздновал М. Горшунов (350 кг), «серебро» у Валентина Лаврентьева (284 кг), третье место занял Эдуард Фарзутдинов (275 кг). В категории 50+ у женщин лучший результат продемонстрировала Халиса Ахметова (181 кг).

«Мероприятие мы проводим с 2017 года, оно уже стало для нас традицией. В этом году мы усилились: кроме мероприятий по силе удара, мы организовали ринг. Победители получат призы: и ценные, и денежные. Я считаю, что такого рода мероприятия очень сплочают, способствуют популяризации спорта и здорового образа жизни», - заявил Шагимарданов.

Что касается боксерских поединков, то для участия в гранд-финале отобрали 14 спортсменов, среди которых 11 мужчин и 3 женщины.

«Мы отбираем сильнейших. Что их ждет? В первую очередь, это уважение и признание коллег, а также поездка в Москву, где сильнейших выявят уже среди предприятий по всей стране», - подчеркнул основатель проекта, генеральный директор «Академии бокса» Жадобин.

Послами проекта являются столь известные боксеры, как Александр Поветкин, Денис Лебедев, Костя Цзю и Рой Джонс, с которыми смогут лично познакомиться участники гранд-финала в Москве.