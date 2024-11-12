В Татарстан приедут 17 Героев России и проведут уроки мужества в школах и лагерях

В Татарстан с 13 по 16 ноября приедут 17 Героев России, которые проведут Уроки мужества в школах и лагерях. Они посетят кадетские школы, детские лагеря и школы Казани, Алексеевского, Арского, Высокогорского, Зеленодольского, Лаишевского, Пестречинского, Сабинского, Чистопольского районов РТ.



Герои России планируют посетить выставку трофейной техники НАТО в Казани и встретиться с Рустамом Миннихановым.



«Традиционно Татарстан вот уже второй год подряд встречает Героев России в рамках проект "Вахта памяти героев". Школьники получают уникальную возможность прикоснуться к истории, задать вопросы Героям, ведь всегда живая встреча больше воспринимается и воодушевляет, чем если бы читать про подвиги Героев из книги. Молодое поколение должно знать историю своей страны и помнить своих Героев», - отметила замминистра по делам молодёжи РТ Айгуль Сабирова.



Среди Героев России татарстанец Расим Баксиков, который совершил настоящий подвиг в составе экипажа танка вместе с лейтенантом Александром Леваковым и ефрейтором Алексеем Неустроевым. Танкисты при поддержке артиллерии уничтожили колонну вражеской техники, состоящую из двух танков Т-72Б, одного бронетранспортера М113 и пяти бронетранспортеров MaxxPro американского производства.



Также в проекте участвует Герой России из Татарстана Иван Жарский. Его подразделение за сутки уничтожило восемь единиц украинской военной техники, в том числе БМП Bradley и немецкий танк Leopard, а также опорный пункт противника.

«Татар-информ» рассказывал, что вчера в Казань доставили экспонаты выставки «Сила в Правде, гордость и Победа». На экспозициии у Центрального стадиона города представят захваченную технику НАТО.