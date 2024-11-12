Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Татарстан приедут 17 Героев России и проведут уроки мужества в школах и лагерях
В Татарстан с 13 по 16 ноября приедут 17 Героев России, которые проведут Уроки мужества в школах и лагерях. Они посетят кадетские школы, детские лагеря и школы Казани, Алексеевского, Арского, Высокогорского, Зеленодольского, Лаишевского, Пестречинского, Сабинского, Чистопольского районов РТ.
Герои России планируют посетить выставку трофейной техники НАТО в Казани и встретиться с Рустамом Миннихановым.
«Традиционно Татарстан вот уже второй год подряд встречает Героев России в рамках проект "Вахта памяти героев". Школьники получают уникальную возможность прикоснуться к истории, задать вопросы Героям, ведь всегда живая встреча больше воспринимается и воодушевляет, чем если бы читать про подвиги Героев из книги. Молодое поколение должно знать историю своей страны и помнить своих Героев», - отметила замминистра по делам молодёжи РТ Айгуль Сабирова.
Среди Героев России татарстанец Расим Баксиков, который совершил настоящий подвиг в составе экипажа танка вместе с лейтенантом Александром Леваковым и ефрейтором Алексеем Неустроевым. Танкисты при поддержке артиллерии уничтожили колонну вражеской техники, состоящую из двух танков Т-72Б, одного бронетранспортера М113 и пяти бронетранспортеров MaxxPro американского производства.
Также в проекте участвует Герой России из Татарстана Иван Жарский. Его подразделение за сутки уничтожило восемь единиц украинской военной техники, в том числе БМП Bradley и немецкий танк Leopard, а также опорный пункт противника.
«Татар-информ» рассказывал, что вчера в Казань доставили экспонаты выставки «Сила в Правде, гордость и Победа». На экспозициии у Центрального стадиона города представят захваченную технику НАТО.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников