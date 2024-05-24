16 театров Татарстана обратились в СК из-за дела директора Буинского драмтеатра

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

Союз театральных деятелей Татарстана написал письмо руководителю следственного управления Следственного комитета РФ по РТ Валерию Липскому в связи с задержанием директора Буинского драмтеатра Раиля Садриева, которого подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

«Театральное сообщество Татарстана озадачено ситуацией, возникшей вокруг нашего коллеги, деятеля театрального искусства Раиля Ильдаровича Садриева. Мы знаем Раиля Садриева как яркого харизматичного актера, опытного руководителя, блестящего организатора, народного артиста РТ, основателя Буинского государственного драматического театра, члена Правления Союза театральных деятелей РТ. Мы знаем его как человека, который внес неоценимый вклад в развитие татарстанской культуры, благодаря которому вся театральная Россия узнала о Буинске, человека, чья жизнь посвящена развитию культуры родной земли, человека, который прославлял Татарстан, достойно представлял его на российской и зарубежной сценах», — сказано в письме.

Как отмечают авторы, они «далеки от мысли, что здесь присутствовал злой умысел». Напомним, вопросы к Садриеву возникли из-за спектакля «Дервиш». По версии следствия, с марта по май 2023 года он указывал в качестве постановщика спектакля свою супругу-предпринимателя. На самом же деле она не являлась исполнителем данных работ. Предполагаемый ущерб составляет 450 тысяч рублей.

«Все что угодно, но только не продуманная до мелочей афера века! Мы в этом абсолютно уверены!» — говорится в письме.

Авторы надеются, что рассмотрение дела будет справедливым, однако они считают, что решение отстранить от профессиональной деятельности Раиля Садриева как человека, для которого театр равно жизнь, является «неверным, ошибочным и даже губительным».

«Призываем Вас, уважаемый Валерий Андреевич, отнестись к нашей просьбе с пониманием и допустить Раиля Садриева к профессиональной деятельности <...> Театр нуждается в своем руководителе, поэтому руководитель должен незамедлительно приступить к работе!» — говорится в документе.

Под письмом подписались главный режиссер ТГАТ им. Камала Фарид Бикчантаев, государственные, муниципальные и частные театры РТ, в том числе театр оперы и балета им. Джалиля, театр кукол «Экият», Казанский ТЮЗ.