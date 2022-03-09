15 марта в Москве пройдет инаугурация Казани как столицы ОИС

Церемония инаугурации Казани как молодежной столицы Организации исламского сотрудничества (ОИС) на 2022 год пройдет 15 марта в Москве. В мероприятии предполагается участие главы МИД РФ Сергея Лаврова и Президента Татарстана Рустама Минниханова. Об этом, как передает ТАСС, сегодня журналистам сообщила официальный представитель МИД страны Мария Захарова.

Захарова добавила, что запланирована насыщенная программа мероприятий, которые будут способствовать «укреплению дружеских отношений между молодежью наших стран, которые исповедуют как ислам, так и другие монотеистические религии, созданию условий для сотрудничества, совместной работы и истинной солидарности».

В церемонии примут участие представители федеральных и региональных органов госвласти, общественных, молодежных и научных организаций, а также послы государств — членов Организации исламского сотрудничества.

Решение о присвоении Казани статуса «Молодежная столица ОИС — 2022» было принято на заседании правления молодежного форума Организации исламского сотрудничества в ноябре прошлого года.

План мероприятий, которые пройдут в Казани как в молодежной столице ОИС 2022 года, на недавней встрече обсудил Президент Татарстана Рустам Минниханов с президентом Молодежного форума ОИС Тахой Айханом, о чем сообщал «Татар-информ».