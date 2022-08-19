Юная российская фигуристка будет выступать за сборную Канады

Российская фигуристка Ульяна Ширяева переходит в сборную Канады. Спортсменка заявлена на турнир Belair Direct BC, который проходит c 18 по 21 августа в Бернаби.

Ширяева вместе с родителями уже переехала в Канаду и получила разрешение выступать в местных соревнованиях по фигурному катанию.

Напомним, в 2021 году 15-летняя фигуристка завоевала бронзу среди юниорок на этапе Кубка России, а в 2022-м стала 11-й на первенстве России среди юниоров.

Ранее стало известно о том, что 13-летняя фигуристка из Казани Инга Гургенидзе сменит гражданство с российского на грузинское.