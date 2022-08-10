Российская фигуристка из Казани сменит гражданство и будет выступать за сборную Грузии

Уроженка Казани Инга Гургенидзе сменит гражданство с российского на грузинское. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

Так, 13-летняя фигуристка заявлена на третий этап Гран-при среди юниоров в составе сборной Грузии. Соревнования будут проходить в столице Латвии Риге.

Стоит отметить, что в настоящее время Инга тренируется в Казани у наставника Людмилы Гафаровой. В минувшем сезоне Гургенидзе заняла 15-е место на чемпионате России среди юниоров.

Напомним, еще в апреле 2022 года казанская спортсменка выступала под флагом России и стала по неофициальным подсчетам лишь 32-й фигуристкой в мире, приземлившей тройной аксель.