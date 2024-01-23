15 аргентинских депутатов призвали власти обосновать решение об отказе вступать в БРИКС

Группа из 15 оппозиционных депутатов конгресса Аргентины обратилась к властям с требованием объяснить и обосновать решение об отказе от присоединения к БРИКС. Об этом со ссылкой на документ сообщает РИА Новости.

Документ подписан депутатами блока «Союз за Родину». Одной из тех, кто подписал его, стала Флоренсия Кариньяно. Она рассказала изданию, что все провинции ее страны продают часть своей продукции в страны БРИКС. К примеру, в провинции Санта-Фе более четверти (26%) товаров экспортируются в страны группы.

«Санта-Фе в 2023 году экспортировала товаров на сумму более 1,4 миллиарда долларов по каждому из трех основных коммерческих направлений провинции: в Индию, в Китай и в Бразилию», — объяснила депутат.

Сам запрос был сформулирован экс-главой МИД Аргентины Сантьяго Кафьеро. По его мнению, решение, принятое относительно вступления в БРИКС, принесет ущерб экономике страны, «порождая новые споры с нашими основными деловыми партнерами».

Аргентина должна была стать полноправным участником БРИКС с 1 января 2024 года. Но новоизбранный аргентинский лидер отказался от этого шага, сославшись на смену курса внешней политики страны и пересмотр «некоторых решений прошлой администрации». Вместе с тем он захотел встретиться с лидером каждой из стран — участниц БРИКС.