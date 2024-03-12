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Три Lada Vesta разыграют среди проголосовавших на избирательных участках Татарстана
Три автомобиля Lada Vesta будут разыграны среди проголосовавших на избирательных участках Татарстана в дни выборов Президента России. Автомобили будут разыгрываться в каждый из дней голосования – 15, 16 и 17 марта.
Розыгрыш состоится в рамках фотоконкурса «Всей семьей на выборы!». Чтобы принять в нем участие, жителям необходимо после голосования на избирательных участках получить браслеты «Всей семьей на выборы!». Затем нужно сфотографироваться с атрибутами всей семьи и опубликовать снимок в соцсети «ВКонтакте» с двумя хештегами #ВсейСемьейНаВыборы #ТатарстанАлга.
Следить за тем, кто станет победителем, можно будет во время прямых трансляций, которые пройдут 15 и 16 марта в сообществе «Татарстан Алга» в 21:00. В заключительный день голосования, 17 марта, прямой эфир состоится на телеканале ТНВ в 20:10.
Все подробности фотоконкурса можно узнать в группе ВКонтакте «Татарстан Алга», сообщают организаторы.
Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. До выборов допущены четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).
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