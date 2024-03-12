13 марта в ДРКБ состоится Медицинский ифтар

Ифтар при участии муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина, министра здравоохранения РТ Марселя Миннуллина и главного врача ДРКБ Айрата Зиатдинова пройдет завтра, 13 марта, в 16.45 в Детской республиканской клинической больнице. Об этом сообщили в медучреждении.

Официальное начало медицинского ифтара назначено на 17.00.

Отметим, что первый в истории медицины ифтар, проведенный в стенах медицинских учреждений, состоялся в апреле прошлого года. Тогда гости совершили коллективный намаз вместе с докторами ДРКБ, прочитали молитвы о здравии и благополучии детей и их родителей, которые находятся на стационарном лечении в ДРКБ.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил обеспечить все необходимые условия для проведения Рамадана. Священный для мусульман месяц в этом году начался вечером 10 марта и завершится 9 апреля.