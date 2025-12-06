13 Героев России приняли участие в мероприятии Полпредства РТ в РФ в госпитале Бурденко

Фото: tatmsk.tatarstan.ru

В честь Дня Героев Отечества в Главном военном клиническом госпитале им. Н.Н. Бурденко прошла встреча Клуба офицеров, организованная Полномочным представительством Республики Татарстан в РФ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Мероприятие открыл заместитель Премьер-министра РТ – Полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин.

Он посетил раненых военнослужащих из Татарстана, проходящих лечение в госпитале, и поблагодарил медицинский персонал за круглосуточную работу.

В торжественной встрече приняли участие 13 Героев России, включая шестерых участников специальной военной операции – Степана Белова, Бориса Дудко, Ивана Жарского, Михаила Марцева, Артура Орлова и Айнура Сафиуллина, а также Героев России, участвовавших в боевых действиях на Северном Кавказе, – Марата Алыкова, Ильяса Дауди, Рафика Ихсанова, Венера Мухаметгареева, Сергея Тулина.

В мероприятии также приняли участие летчик-космонавт, Герой Советского Союза и Герой России Сергей Крикалев и один из самых известных десантников современной России, президент Российской Ассоциации Героев генерал-полковник Владимир Шаманов.

Фото: tatmsk.tatarstan.ru

Участники возложили цветы к памятникам ветеранам медицинской службы, после чего прошло торжественное собрание, на котором Равиль Ахметшин подчеркнул значимость преемственности поколений Героев Отечества и выразил благодарность всем, кто поддерживает военнослужащих на передовой.

Равиль Калимуллович подчеркнул, что все мероприятия и акции в поддержку военнослужащих проходят при поддержке и по согласованию с Минобороны России, Генштабом ВС РФ и Национальным центром управления обороной РФ.

От руководства Генштаба ВС РФ и Национального центр управления обороной РФ участников встречи поприветствовали Владимир Цимлянский и Виктор Калганов.

Среди участников мероприятия также были представители Клуба врачей, созданного при Полпредстве Татарстана: депутат Госдумы ФС РФ Айрат Фаррахов, доктора медицинских наук Фарид Бахтиозин, Али Бекяшев, Эльмира Самитова, Ринат Богданов и многие другие.

Посетили встречу и военнослужащие из Республики Татарстан, проходящие службу в московском регионе – в Преображенском полке, частях ВМФ России, Росгвардии, 147-й автомобильной базе Министерства обороны России.

В завершение встречи Равиль Ахметшин за поддержку и помощь военнослужащим, выполняющим задачи в зоне СВО, вручил Благодарственные письма от Министерства обороны России, командования группировки войск «Север», а также памятную медаль «ВОЛОНТЕР СВО».

Фото: tatmsk.tatarstan.ru

Равиль Ахметшин, Владимир Шаманов и мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев вручили особо отличившимся в службе военнослужащим почетные грамоты и памятные подарки от Полпредства Татарстана.

Завершилось мероприятие праздничной концертной программой. Перед офицерами и врачами выступили заслуженный артист России и Татарстана Владимир Кудашев, народная артистка Татарстана Алсу Абульханова, заслуженный артист Татарстана Нурлан Бекмухамбетов, солистка Московского театра «Новая Опера» Кристина Бикмаева, артисты Георгий и Олег Цыпцыны, эстрадный ансамбль «RBAND» под руководством Руслана Вафина.

Ведущим мероприятия стал заслуженный артист Республики Татарстан Альберт Жалилов.