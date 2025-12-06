Полпред РТ в РФ навестил раненых военных в госпитале имени Бурденко

Фото: пресс-служба Полпредства РТ в РФ

Вице-премьер РТ – полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин накануне Дня героев Отечества в очередной раз посетил раненых участников специальной военной операции, которые лечатся в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко, в нейрохирургическом центре, сообщает пресс-служба полпредства.

Военнослужащих также навестили мэр Набережных Челнов Наиль Магдееев, депутат Государственной Думы РФ Руслан Гаджиев, председатель Госкомитета РТ по архивному делу Гульнара Габдрахманова и руководитель компании «Логистика и перевозки Татарстана» Михаил Левашов.

Делегатов от Татарстана принял в своем кабинете и затем сопровождал начальник нейрохирургического центра – главный нейрохирург госпиталя доктор медицинских наук Шамиль Гизатуллин.

Встреча с раненными на полях сражений уроженцами Татарстана и медиками состоялась в холле. Также представители республики посетили тяжелораненых, остающихся в палатах.

Равиль Ахметшин пожелал военнослужащим здоровья, скорейшего выздоровления и возвращения домой к родным. Наиль Магдеев поблагодарил врачей и медсестер за профессионализм, «умелые руки и добрые сердца».

Во встрече также принял участие руководитель Военно-медицинской академии имени Кирова академик РАН Евгений Крюков, ранее возглавлявший Госпиталь имени Бурденко. Он пожелал раненым окончательного выздоровления и завершения реабилитации.

Артисты из Казани Георгий и Олег Цыпцыны исполнили для раненых и медиков несколько песен, некоторые из них были посвящены Татарстану.

В своем ежегодном послании Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов рассказал, что за мужество и героизм, проявленные в ходе спецоперации, 17 татарстанцев удостоены высокого звания «Герой России», к сожалению, восемь из них – посмертно. Он уверен, что основная задача для всех органов власти сегодня – обеспечить надежный тыл бойцам, защищающим суверенитет нашей страны на передовой.