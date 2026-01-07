12-летний участник Казанского марафона получил подарок в рамках акции «Елка желаний»

В рамках благотворительной акции «Елка желаний» глава Лаишевского района Ильдус Зарипов вручил подарок 12-летнему Лукиану Исаеву.

Несмотря на свой возраст, Лукиан уже три года участвует в Казанском марафоне и забегах для детей с ограниченными возможностями здоровья. Глава района отметил, что мальчик является примером мужества и упорства.

Лукиан не сдается: он научился сидеть самостоятельно и сейчас готовится к новому важному шагу – учится стоять у опоры.

Подарком для мальчика стал комплекс Пиклера, который, как надеются организаторы, принесет Луке радость и укрепит веру в собственные силы.

«Спасибо всем, кто участвует в акции и помогает исполнять детские мечты!» – поблагодарил Ильдус Зарипов.

Традиционно акция «Елка желаний» проходит в преддверии Нового года, позволяя всем желающим исполнить детские мечты и внести частичку тепла в праздники тех, кто особенно нуждается в поддержке.

В акции участвуют дети в возрасте от 3 до 17 лет, находящиеся в трудной жизненной ситуации, ребята с ограниченными возможностями здоровья, сироты, а также дети погибших участников специальной военной операции. Каждый ребенок оставляет свое заветное новогоднее желание. Желания размещают на специальных шарах, украшающих елку.

На этот раз акция стартовала 15 ноября 2025 года и продлится до 28 февраля 2026 года. «В этом году на сайт поступило более 3 тысяч заявок. Обязательно выполним!» – писал ранее лидер республики Рустам Минниханов в своем канале в МАХ.