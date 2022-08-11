12 кандидатов поборются за мандаты депутатов Госсовет РТ на осенних допвыборах

В Татарстане завершилась регистрация кандидатов на допвыборы в Госсовет РТ и муниципальные органы власти. В парламент республики планируют избраться 12 кандидатов, которые разыграют между собой мандаты в двух округах. Об этом сообщил председатель Центризбиркома Татарстана Андрей Кондратьев.

«Говоря о наших дополнительных выборах, хотелось бы отметить, что мы сегодня поставили точку в процессе регистрации кандидатов на муниципальных кампаниях», — сказал Кондратьев на заседании ЦИК Татарстана. Он напомнил, что ранее, 5 августа, в республике завершилась регистрация кандидатов на допвыборах в Госсовет РТ.

«В двух округах в парламент Татарстана борьбу продолжают 12 кандидатов — по шесть в каждом из них. Это выше средних показателей кампании 2019 года, когда на 100 мест было 430 кандидатов. В 181 округе в муниципалитеты по состоянию на вечер 9 августа зарегистрировано 660 кандидатов. Из них 199 самовыдвиженцев, остальные представляют 7 партий: все пять парламентских плюс две непарламентские», — пояснил Кондратьев.

Председатель Центризбиркома РТ обратил внимание, что практически все, кто подал документы, успешно прошли процедуру регистрации.

«Это очень важный итог, свидетельствующий об ответственности региональных отделений политических партий и отдельных кандидатов за качество подготовки избирательной документации. Одновременно это и свидетельство возросшего профессионализма наших избиркомов. Вообще отношение к дополнительным выборам очень серьезное. В этом я убедился в ходе жеребьевки по распределению бесплатного эфирного времени. Явка была такая, что можно поставить в пример и на крупных избирательных кампаниях. Впереди этап агитации. Будем зорко следить за соблюдением действующего законодательства, своевременно рассматривать все поступающие сигналы, хотя, надеюсь, что их не будет или будет очень мало», — подчеркнул Кондратьев.

Дополнительные выборы пройдут в Татарстане в Единый день голосования 11 сентября 2022 года.