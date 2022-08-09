ЦИК Татарстана провел жеребьевку бесплатного эфирного времени для довыборов в Госсовет РТ

ЦИК Татарстана провел жеребьевку по распределению бесплатного эфирного времени и печатной площади при проведении довыборов в Госсовет РТ. В единый день голосования в республике пройдут дополнительные выборы депутатов Государственного Совета по Ибрагимовскому и Пионерскому одномандатным избирательным округам. На сегодня зарегистрировано 12 кандидатов – по шесть в каждом округе.

«Это конкурентное поле. Шесть кандидатов в каждом округе, семь политических партий, есть самовыдвиженцы. Уже идет серьезная борьба за мандаты в Государственный Совет республики. Плюс к этому – 181 мандат на муниципальных выборах. Уже заявились 682 кандидата. Это тоже показатель политической активности. На прошлых выборах в Госсовет, в 2019 году, было 430 кандидатов на сто мандатов. Констатируем положительную динамику конкуренции», – сказал председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев.

Руководитель Центризбиркома также отметил рост профессионализма политических партий. По его словам, документы подаются вовремя и с должным качеством. «Процесс выдвижения и регистрации прошел успешно. Фактически все те, кто вовремя подали документы, были зарегистрированы. Официальная регистрация кандидатов на муниципальные выборы завершится 10 августа, но на сегодня практически так же – все те, кто вовремя подали документы, зарегистрированы», – добавил Кондратьев.

Он упомянул, что с 13 августа начнется агитация в СМИ, которая продлится до 10 сентября – дня тишины. «Поэтому мы уделяем большое внимание жеребьевке по распределению бесплатного эфирного времени», – подчеркнул председатель ЦИК.

Он заметил, что есть крупные города и районы Татарстана, которые выборы не затронут. «В Татарстане 39 районов участвуют в избирательных кампаниях. В Нижнекамском, Лениногорском, Новошешминском, Тюлячинском, Чистопольском, Сабинском районах, а также в Набережных Челнах, Альметьевске, Елабуге, Заинске, Зеленодольске, Буинске и Азнакаево нет избирательных кампаний», – продолжил Кондратьев.

Руководитель Центризбиркома уточнил, что всего в голосовании примут участие 175 тыс. избирателей, что составляет около 6% от их общей численности в республике.

В России 11 сентября состоится единый день голосования. По всей стране пройдут 4,8 тыс. избирательных кампаний, включая выборы высших должностных лиц субъектов РФ.

«Как всегда, особое внимание к выборам высших должностных лиц, которые пройдут в 14 субъектах. В среднем по стране – шесть кандидатов на одно место. Лидер здесь Карелия – 13 кандидатов на место высшего должностного лица. О масштабах единого дня голосования говорит тот факт, что уже выдвинуто 62 тыс. кандидатов на всех выборах. Самое большое количество избирательных кампаний пройдет на муниципальном уровне», – сообщил Кондратьев.

Жеребьевка по распределению эфирного времени и печатной площади между кандидатами прошла в казанском КЦ «Московский». Она проводится для обеспечения равных условий для зарегистрированных кандидатов.

Руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев пожелал собравшимся, чтобы выборы прошли честно и легитимно. «Само участие для кого-то станет подготовкой к следующими выборам, а кто-то получит мандат в Госсовет», – заявил он.

Генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков рассказал, что бесплатные печатные площади кандидатам предоставят газеты «Казанские ведомости» и «События недели. Казань».

Кроме того, среди региональных государственных периодических печатных изданий кандидаты могут рассчитывать на бесплатные площади в газетах «Республика Татарстан» и «Ватаным Татарстан». Бесплатный эфир предоставили региональные государственные организации телерадиовещания – ГТРК «Татарстан», телеканалы «Россия 1», «Россия 24» и «Татарстан – Новый Век», радиоканалы «Радио России» и «Татарстан – Новый Век».