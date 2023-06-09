196-метровая телебашня Нижнекамска окрасится в цвета российского триколора

Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ.

12 июня, в честь Дня России, нижнекамская телевышка окрасится в цвета российского триколора. По всей высоте башни — а это 196 метров — появится флаг, а на его фоне бегущая строка: «С Днем России». Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Нижнекамского района РТ.

Трансляция начнется в темное время суток, с 20.00 до полуночи.

Создать на нижнекамской телебашне возможность световых иллюминаций предложили сами горожане – проект реализовали к 50-летию города в 2016 году. Работал над ним бывший главный инженер проектно-конструкторского центра нефтехимиков Юрий Новик. Теперь подсветка появляется на телевышке регулярно по любым значимым поводам.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в День России казанская телебашня окрасится в цвета российского триколора. Жители и гости Казани смогут увидеть подсветку с 21.00 до 23.00.