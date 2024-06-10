Сосо Павлиашвили и телемост от ВК: как в Казани отпразднуют День России

В столице Татарстана 12 июня отметят День России. Для жителей и гостей города подготовили насыщенную праздничную программу, рассказал на деловом понедельнике начальник Управления культуры Казани Азат Абзалов.

В преддверии праздника в общественных пространствах города будут раздавать ленты в цветах российского триколора, а волонтеры движения «Добрый Татарстан» нанесут всем желающим аквагрим в виде флагов России и Татарстана. Одиннадцатого июня у Центра семьи «Казан» около 500 волонтеров и активистов «Молодой гвардии» развернут флаг России размером 75 на 50 метров.

В среду, 12 июня, праздничные мероприятия стартуют в 11.00 на Кремлевской набережной с традиционного шествия представителей Молодежной ассамблеи народов РТ, творческих коллективов и иностранных студентов. После этого на пирсе пройдет этнофестиваль «Таба», объединяющий исполнителей фольклора, музыкантов и мастеров декоративно-прикладного искусства.

В 11.00 в Казанском Кремле торжественно откроется юбилейный трудовой семестр студенческих отрядов с вручением путевок на 2024 год. В рамках мероприятия пройдет сдача рапортов руководителей штабов образовательных организаций о готовности к летнему сезону и вручение путевок. Более тысячи студентов из столицы РТ станут участниками трудовых летних смен.

В 15.00 в Казанском Кремле состоится гала-концерт участников фестиваля «Созвездие-Йолдызлык». В программе лучшие хореографические и вокальные номера на тему национальной культуры, любви к России и своей семье.

В 17.00 у Центра семьи «Казан» начнется праздничный концерт. На главной сцене выступят творческие коллективы республики и артисты Казанской городской филармонии, группа Melekess, Азат Гильмутдинов, Ильгиз Шайхразиев. Хедлайнером концерта станет Сосо Павлиашвили. Также в программе праздника — телемост между девятью городами России от проекта «ВК-порталы» и работа станций семейных активностей (аквагрим, исторические квесты).

Концерт завершится в 22.00 фейерверком, который можно будет наблюдать с акватории реки Казанки.

Праздничные мероприятия также будут проходить в общественных пространствах города, парках, скверах и дворах. Так, 11 июня в 11.00 в сквере «Авангард» юным гражданам России торжественно вручат паспорта, а творческие коллективы выступят с концертом. В 15.00 мероприятие начнется в парке имени Урицкого, а в 17.00 концерт стартует в парке «Крылья Советов».

Кроме того, 12 июня в 16.00 состоятся концерты «Моя Родина в песнях» на Советской площади и в парке у ДК имени Саид-Галиева.