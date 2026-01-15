115-летие со дня рождения Жиганова: он поднял татарское искусство на мировой уровень

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Казани прошли торжественные мероприятия, посвященные 115-летию со дня рождения Назиба Жиганова, создателя татарской профессиональной симфонической музыки, основателя Казанской государственной консерватории, выдающегося композитора и общественного деятеля.

Празднование годовщины началось утром с возложения цветов к могиле композитора на Арском кладбище, а также к мемориальной доске у дома №14 по улице Малая Красная, где он прожил 17 лет, и продолжилось официальным открытием выставки «Как будто я открыл неведомый мир» в Национальном музее Татарстана.

Ирада Аюпова: «Хотя почетных наград было достаточно, в первую очередь у него была любовь народа»

Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова особо отметила, что Назиб Жиганов является большим историческим достоянием татарского мира.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Знаете, 2026-й – прекрасный для нас год: и юбилеев, и памятных дат очень много. Сегодня утром мы встретились с лидерами творческого союза. Там мы говорили о том, что каждый народ хранит безграничное богатство. Кому-то достаются золото и бриллианты, но наше величайшее богатство – это не только нефть, это в первую очередь наше богатое творческое наследие.

Назиб Гаязович Жиганов – уникальная личность. В 28 лет он начал возглавлять Союз композиторов Татарстана. В очень молодом возрасте стал художественным руководителем Театра оперы и балета. В 35-36 лет основал Казанскую консерваторию и был назначен её ректором. То есть, по сегодняшним меркам, он был очень молодым человеком.

Если мы взглянем на судьбы этих талантливых людей – Ильхама Шакирова, Альфии Авзаловой, то увидим, что их путь никогда не был легким. Их путь не был усыпан розами. Каждому из них пришлось двигаться вперед, преодолевая различные трудности. Преодолев испытания судьбы, жизненные невзгоды, каждый поднялся на большие высоты. Хотя у каждого из них достаточно имен, наград и любви публики, в первую очередь у них была любовь народа.

Потому что рядом всегда были люди, неравнодушные к их творчеству. Они искренне их любили. Вот они, очень счастливые люди. Они были словно звезда надежды. Эти люди стали путеводными звездами для тех, кто продолжил их путь.

Пусть их творческий свет не погаснет. Пусть это наследие дойдет до наших потомков, наших внуков, через 10, 20, 100, даже 200 лет, и будет им полезно. Пусть наша культура и искусство не останутся для них лишь пустыми словами. Величайшее богатство народа – не золото. Это творчество – наше национальное наследие», – подчеркнула министр культуры.

Дилия Хайрутдинова: «Жизнь и работа такого человека, как Жиганов, – это для нас огромная радость»

Дилия Хайрутдинова, заведующая кафедрой теории и композиции Казанской государственной консерватории, отметила важность композитора для татарской культуры.

Фото: пресс-служба Национального музея РТ

«Ежегодно 15 января мы вспоминаем великого музыканта, народного артиста Советского Союза и основателя Казанской государственной консерватории Назиба Гаязовича Жиганова.

Его миссия в этом мире была предопределена. Назиб Жиганов сам по себе был воплощением эпохи. Эта эпоха была тяжелой, но в то же время творческой и яркой, потому что именно в эти годы родилось новое искусство, появились новые темы и образы и сформировалась новая творческая элита.

Жизнь Жиганова оборвалась в сложный, поворотный момент истории нашего государства – перед распадом Советского Союза. Это обстоятельство еще раз доказывает, что Жиганов был воплощением своего времени. Могу сказать, что жизнь и работа такого человека, как Назиб Жиганов, в нашей республике – большая радость для нас. Возможно, не у каждой национальной республики есть такой деятель культуры. Он был личностью, способной сказать свое веское слово во всех сферах.

Его огромный и неоценимый вклад заключался в организации симфонического оркестра, строительстве концертного зала, открытии специализированной средней музыкальной школы, совершенствовании трехступенчатой системы музыкального образования и создании в республике музыкальных школ.

Безусловно, оставленное им музыкальное наследие невероятно обширно. Это наследие поражает своим объемом, жанровым разнообразием и качеством произведений. До сих пор ни один другой наш композитор не смог достичь уровня, установленного Назибом Жигановым. И по количеству написанных произведений, и по жанровому охвату равных ему не видно.

Жиганов – уникальная личность. Он начал изучать нотную грамоту только в 17 лет, но, несмотря на трудное детство в детском доме, к концу жизни он достиг национальных высот. Позже в его честь назвали планету. Это истинный путь великого музыканта. Конечно, Казанская консерватория – еще одна ценная часть творческого наследия Назиба Гаязовича. Она уникальна по своей структуре.

Этот год объявлен Годом единства народов России. Консерватория своей деятельностью отражает культурную самобытность нашего народа. Но это учебное заведение воспитало не только представителей татарской музыкальной школы, но и многих композиторов других национальных культур.

Наш долг – не только сохранять наследие, но и приумножать его. Наша главная цель – увеличить это сокровище и воплотить в жизнь мечты Назиба Гаязовича», – заметила заведующая кафедрой.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Ильяс Камал: «Он поднял наше искусство на мировой уровень»

Председатель Союза композиторов Татарстана Ильяс Камал констатировал, что музыкальная система, созданная Назибом Жигановым, остается непоколебимой и сегодня.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Назиб Жиганов – человек, чье имя золотыми буквами вписано в нашу историю. Мы прекрасно знаем о наследии, которое он оставил, потому что артисты всегда исполняли и исполняют эти произведения на сценах. В то же время он очень дорог нам благодаря тем механизмам, что создал. Потому что в его время наша музыкальная жизнь была основана на этом самом механизме, который и сегодня продолжает функционировать без каких-либо изменений, без перерыва.

Вся эта система нашей музыкальной жизни, созданная Назибом Гаязовичем, и сегодня продолжает работать без перебоев. Он поистине гениальная личность, потому что, прожив столь насыщенную творческую жизнь, он сумел заложить все музыкальные основы, которые мы используем сегодня.

Конечно, мы многим ему обязаны за успехи, которых достигли сегодня. Всё говорит о том, что эта личность – великий человек мирового уровня. Он поднял наше искусство на мировую высоту. В нашем национальном искусстве нет равных ему.

Я думаю, его дух жив. Сегодня мы вспоминаем его с большим уважением, знакомим широкую публику с его творчеством. Мы должны продолжать изучать его наследие и еще больше его прославлять», – уверен глава Союза композиторов РТ.

Резеда Ахиярова: «Он был очень близок к молодым талантам и всегда нас поддерживал»

В рамках юбилейных мероприятий ученики композитора также поделились своими воспоминаниями. Народная артистка Татарстана, композитор Резеда Ахиярова рассказала об отношении своего наставника к молодежи.

Фото: © «Татар-информ»

«Я хотела бы выразить огромную благодарность Назибу Гаязовичу. За годы моего обучения почти все композиторы до меня и те, кто пришел после меня, получили образование в области оркестровки в классе Назиба Жиганова.

В течение трех лет каждую неделю (за исключением тех случаев, когда Назиб Гаязович был в командировках) мы встречались в его кабинете. Он был очень близок к молодым талантам и всегда нас поддерживал. Если у нас возникал какой-либо вопрос, мы могли в любое время без каких-либо препятствий спокойно прийти к нему в кабинет. Он всегда был готов поговорить с нами, дать совет и поддержку.

Он много лет занимал пост председателя Союза композиторов, но из-за тогдашних перемен эти годы были для него непростыми. Назиб Гаязович буквально жил в Союзе композиторов, стремясь ко всему новому.

Когда я окончила консерваторию и начала организовывать концерты для молодых композиторов, только начинающих свою карьеру (в то время со мной были Рашид Калимуллин, Масгуда Шамсутдинова, Рустам Зарипов и Ислам Сафин), он всегда говорил мне: «Приглашай меня на все концерты, где молодые композиторы будут представлять свои произведения». В то время я как ответственный секретарь Союза композиторов занималась организацией этих мероприятий.

Несмотря на огромную нагрузку, которую он испытывал как ректор и секретарь правления Союза композиторов СССР, он всегда находил время. Он всегда приходил на концерты, слушал и смотрел до последнего произведения и никогда не уходил во время концерта. После концерта он заходил в комнату артистов, поздравлял нас и говорил что-нибудь каждому. Иногда высказывал небольшое критическое замечание, помогал кому-то. Он никогда не оставался равнодушным к творчеству молодых композиторов. Это бесценное качество.

Назиб Гаязович был очень щедрым и гуманным человеком. Он был очень внимателен к судьбе каждого композитора, с которым общался на своих уроках. Он умел делать уместные и точные замечания, а если ему что-то нравилось, он мог и пошутить. В целом он был невероятно интеллигентным человеком. Он был не только блестящим татарским композитором, но и творцом общесоветского уровня. Он дружил с Дмитрием Шостаковичем и руководителями союзных республик. Назиб Гаязович навсегда останется в моем сердце как настоящий друг, великий человек, который заботился о нас», – сказала ученица композитора.

О мемориальных мероприятиях

Накануне праздничных мероприятий в многопрофильном лицее №187 имени Назиба Жиганова состоялась премьера документального фильма «Вселенная Жиганова». Этот проект, специально подготовленный для кинофестиваля «Открытие» участниками лицейской театральной студии Dream RITM и учениками музыкальной школы №21, завоевал Гран-при. Помимо этого фильма, снятого при поддержке Национального музея Татарстана, младшеклассникам была показана театральная постановка «Сказка о желтом журавле» по произведениям композитора, написанным после его поездки в Китай. Одним из авторов постановки является внук композитора Алексей Егоров.

Фото: пресс-служба Национального музея РТ

В день юбилея в мемориальном музее композитора, расположенном в его квартире в доме №14 по улице Малая Красная, собралось необычайно много гостей. Все предметы здесь остались со времен, когда тут жил Назиб Жиганов, что позволяет ощутить атмосферу второй половины XX века. Самыми дорогими гостями музея стали учащиеся специальной «десятилетней» музыкальной школы при консерватории. Эта школа была основана именно по инициативе Жиганова.

Позднее в рамках XXIV Татарского фестиваля хоровой музыки «Багышлау – Посвящение» в Москве прозвучат произведения Назиба Жиганова. В декабре в концертном зале Татарского культурного центра состоится концерт «Вечная дружба», посвященный 115-летию Назиба Жиганова и 120-летию Мусы Джалиля.

Зиля Мубаракшина