102 года доброты и стойкости: в Нижнекамске поздравили труженицу тыла

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Сегодня 102 года исполнилось Иклиме Ахметшиной – жительнице Нижнекамска, пережившей войну и послевоенные трудности. Поздравить труженицу тыла с днем рождения пришли представители власти и общественники: руководитель исполкома Радмир Беляев, уполномоченная по правам человека в РТ Сария Сабурская и активисты 10-го микрорайона.

«Живите долго, не болейте. Мы всегда про вас помним», – было сказано во время визита.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Иклима Ахметшина родилась в 1923 году в деревне Бегишево (ныне в Заинском районе РТ). Была старшей из восьми детей. С детства привыкла к труду – помогала родителям растить младших братьев и сестер, работала в колхозе. Когда началась Великая Отечественная война, ей было 18.

Как вспоминает племянница Флюра Валиуллина, Иклима очень хотела пойти на фронт, но ее не взяли: «Была маленькая, худенькая, но трудностей не боялась. В деревне работали много. Она самая старшая, добрая, жизнерадостная, ругаться не любит».

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

После Победы Иклима Ахметшина десять лет жила в Ташкенте. Затем вернулась, вышла замуж за вдовца с четырьмя детьми. Семья переехала в Нижнекамск, когда город только начинал строиться.

Несмотря на преклонный возраст, еще несколько лет назад бабушка самостоятельно вставала и общалась с близкими. Сейчас она больше лежит. Заботу о ней взяла на себя племянница, которая с теплом говорит о своей тете как о трудолюбивой женщине с добрым сердцем.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«За три года, что Иклима апа живет в нашем микрорайоне, мы помогаем семье по всем вопросам, с которыми обращается ее племянница. На каждый праздник мы организуем поздравления. На Курбан-байрам жители подарили ей барана, фрукты, овощи и устроили настоящий праздник», – отметила Светлана Борисова, председатель СТОС 10-го микрорайона.

Поздравляя долгожительницу, Сария Сабурская пообещала решить вопрос с оформлением инвалидности для бабушки. Забота, уважение и внимание – вот что, по словам близких, особенно важно Иклиме Ахметшиной сегодня.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В этом году в России отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Также по решению Президента РФ Владимира Путина 2025-й объявлен Годом защитника Отечества. Раис РТ Рустам Минниханов вручил награды ветеранам войны. Он отметил, что в современном облике России есть огромная доля каждого из них.