101-летний ветеран Тафкиль Валиев встретил гостей в Актанышском районе

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

В Актанышском районе навестили ветерана Великой Отечественной войны, Почетного гражданина района Тафкиля Валиева, который в этом году готовится встретить свой 101-й день рождения. В гости к фронтовику приехали депутат Государственной Думы РФ Альфия Когогина и глава района Ленар Зарипов.

Встреча прошла в теплой и душевной атмосфере. Гости поздравили ветерана с наступающим Днем Победы, пообщались с ним, вспомнили его боевой путь и многолетний труд на благо родного края.

Тафкиль Валиев родился и вырос в Актанышском районе. Начальное образование получил в родной деревне, затем окончил семилетнюю школу в Мастеево. В 1941 году, когда юноша собирался продолжить учебу в Байсаровской школе, началась Великая Отечественная война.

Сначала Тафкиля оставили в деревне бригадиром, однако уже в декабре 1942 года он был призван на фронт. После подготовки на Дальнем Востоке его направили на Калининский фронт. Победу артиллерист встретил во Владивостоке, а затем участвовал в войне против Японии.

Домой фронтовик вернулся только в 1949 году. После войны продолжил службу командиром орудия в Приморском крае. За мужество и доблесть он награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги» и юбилейными наградами.

Несмотря на почтенный возраст, Тафкиль бабай по-прежнему сохраняет ясный ум, крепкую память и бодрость духа. Гостей ветеран встретил стоя, с улыбкой и искренним радушием.

Особое уважение земляков он заслужил не только как фронтовик, но и как человек, посвятивший 46 лет служению людям в качестве сельского имам-хатыба.

Во время беседы ветеран вспоминал военные годы и делился размышлениями о жизни.

«На войне мы шли за Родину, жили ради будущего», — сказал Тафкиль Валиев.

Фронтовик внимательно следит и за событиями сегодняшнего дня, интересуется жизнью страны и желает молодому поколению мира и благополучия.

На встречу с ветераном также пришли студенты технологического техникума. Для молодежи разговор с Тафкилем Валиевым стал возможностью прикоснуться к живой истории и услышать воспоминания человека, прошедшего войну и целую эпоху страны.

