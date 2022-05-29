«100 лидеров Татарстана» обучились работе со СМИ

В Казани прошло обучающее мероприятие по работе со средствами массовой информации для участников проекта «100 лидеров — Татарстан будущего». Его участники узнали о возможностях бесплатной рекламы в СМИ для продвижения проектов.

«Этот обучающий модуль мы специально поместили в конец всего форума, потому что у всех участников уже сформированы проекты и они понимают, куда и как нужно будет обратиться, чтобы попасть в целевую аудиторию», — пояснила руководитель пресс-центра Торгово-промышленной палаты Татарстана Светлана Салманова.

Первую половину дня участники проекта провели в АО «Татмедиа», где пообщались с представителями различных СМИ: радио, интернет-издания и телеканала. Эксперты поделились особенностями работы каждого из видов СМИ и рассказали, как размещать рекламу на различных площадках.

«Конечно же, вы можете просто связаться с представителями отрасли и заказать рекламу за деньги, однако если вы правильно подадите свой проект, а также грамотно и просто опишите свои перспективы, то с большой вероятностью журналисты сами к вам придут и напишут про вас совершенно бесплатно», — уверена Салманова.

Вторая половина дня была посвящена «Гонке проектов», где участникам предстояло максимально доступно представить их работы. Помимо этого, были представлены лучшие кейсы прошлого года с описанием их развития.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что проект «100 лидеров ­— Татарстан будущего» стартовал в этом году 2 апреля. Светлана Салманова сообщила, что проект завершится примерно через месяц.