В Татарстане стартовал молодежный проект «100 лидеров — Татарстан будущего»

Сегодня в Торгово-промышленной палате Татарстана был дан старт молодежному проекту «100 лидеров ­— Татарстан будущего».

«Это особенная встреча, которая позволяет Татарстану находить новые таланты. Ваши старшие коллеги регулярно сотрудничают с Торгово-промышленной палатой республики и предлагают свои новые идеи и решения по вопросам поддержки предпринимательства», — отметил на церемонии открытия председатель Государственного Совета республики Фарид Мухаметшин.

Он подчеркнул, что интерес к проекту со стороны участников растет каждый год, благодаря чему можно с уверенностью заявлять об успешности мероприятия.

«Я помню, что в 2020 году на проект было зарегистрировано около двухсот заявок. В 2021 году — уже 450. Меня радует наличие в нашей республике таких малодых, талантливых и небезразличных к жизни общества людей», — поделился Мухаметшин.

«100 лидеров ­— Татарстан Будущего» — проект Торгово-промышленной палаты Татарстана. Он ориентирован на молодежь и направлен на привлечение активных, идейных, одаренных молодых людей в предпринимательскую деятельность. В этом году тематикой стала «Цифровизация. Устойчивое развитие».