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Общество 31 июля 2023 18:10

100-летняя ветеран войны из Татарстана назвала два секрета долголетия

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Ветеран Великой Отечественной войны, легенда татарстанского здравоохранения Софья Порсева поделилась с татарстанцами двумя составляющими долголетия. Секрет проверен на личном опыте — на днях татарстанке исполнилось 100 лет. Об этом сообщает ТНВ.

«Генетика и уход с правильным питанием», — рассказала она.

Напомним, что в честь Софьи Порсевой было организовано торжество в Казанской государственной медицинской академии. Здесь она проработала почти 30 лет в должности ассистента кафедры педиатрии.

#долгожительница #долголетие
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