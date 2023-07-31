100-летняя ветеран войны из Татарстана назвала два секрета долголетия

Ветеран Великой Отечественной войны, легенда татарстанского здравоохранения Софья Порсева поделилась с татарстанцами двумя составляющими долголетия. Секрет проверен на личном опыте — на днях татарстанке исполнилось 100 лет. Об этом сообщает ТНВ.

«Генетика и уход с правильным питанием», — рассказала она.

Напомним, что в честь Софьи Порсевой было организовано торжество в Казанской государственной медицинской академии. Здесь она проработала почти 30 лет в должности ассистента кафедры педиатрии.