Ветеран войны, обучившая несколько поколений педиатров Татарстана, отпраздновала 100 лет

В Казанской государственной медицинской академии чествовали Софью Порсеву, сегодня ветерану Великой Отечественной войны, легенде республиканского здравоохранения исполнилось сто лет.

Фото: Пресс-служба Минздрава РТ

Софья Яковлевна воевала в должности связиста в 307-й стрелковой дивизии на втором и третьем Белорусских фронтах, участвовала в боях на Курской дуге и в Польше. После войны окончила педиатрический факультет Казанского государственного медицинского института, после стала кандидатом медицинских наук. В Государственном институте для усовершенствования врачей (ныне КГМА) она проработала почти 30 лет в должности ассистента кафедры педиатрии. Софья Порсева написала более 20 научных работ.

Фото: Пресс-служба Минздрава РТ

Поздравительные открытки пришли от Президента России Владимира Путина, Раиса республики Татарстан Рустама Минниханова и мэра Казани Ильсура Метшина.

Благодарственное письмо Софье Порсевой направил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. В нем он отметил ее многолетний честный труд, большой вклад в развитие педиатрии медакадемии и поздравил с юбилеем.

Фото: Пресс-служба Минздрава РТ

«Сегодня юбилей у нашего коллеги, врача. Наверное не принято упоминать о возрасте женщины, но сегодня невозможно это сделать. Пройдена большая, долгая жизнь, длинною век. За ее плечами неповторимый опыт. Мы с большой благодарностью и трепетом относимся к нашим ветеранам. От лица министерства здравоохранения мы вам желаем крепкого здоровья, сил, энергии и оставаться такой же красивой, жизнерадостной и только человек жизнелюбивый может прожить сто лет», – отметил заместитель министра здравоохранения Владислав Виниченко.

Замминистра вручил ветерану подарок и передал поздравления от министра здравоохранения республики.

Фото: Пресс-служба Минздрава РТ

Директор КГМА Рустем Хасанов подарил ветерану пылесос. На что Софья Порсева с нескрываемым восторгом сказала: «У меня аллергия на куриный белок и пыль. И теперь пыли не будет!». Коненчо, это был не единственный подарок ветерану. Множество букетов цветов, бытовой техники и других памятных подарков подарили ей сегодня. Но главное, внимание. В КГМА подготовили целый информационный стенд, посвященный работе Софье Яковлевны в ГИДУВе. В конце мероприятия все дружно пели песни.