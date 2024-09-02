100-балльники ЕГЭ из Татарстана получат выплату до 35 тысяч рублей

В Татарстане установлена единовременная выплата для выпускников школ, набравших максимальные баллы по одному или нескольким предметам Единого государственного экзамена в 2024 году. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.

За 100 баллов по одному из учебных предметов выпускник получит 15 тысяч рублей. Сдавшим на максимальный балл два предмета полагается 25 тысяч рублей, а три — 35 тысяч. Размер выплат указан с учетом налога на доходы физических лиц.

Получить средства смогут татарстанцы, которые закончили образовательную организацию на территории республики в этом году.

Минобрнауки РТ поручено утвердить порядок предоставления выплаты.