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100-балльники ЕГЭ из Татарстана получат выплату до 35 тысяч рублей
В Татарстане установлена единовременная выплата для выпускников школ, набравших максимальные баллы по одному или нескольким предметам Единого государственного экзамена в 2024 году. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.
За 100 баллов по одному из учебных предметов выпускник получит 15 тысяч рублей. Сдавшим на максимальный балл два предмета полагается 25 тысяч рублей, а три — 35 тысяч. Размер выплат указан с учетом налога на доходы физических лиц.
Получить средства смогут татарстанцы, которые закончили образовательную организацию на территории республики в этом году.
Минобрнауки РТ поручено утвердить порядок предоставления выплаты.
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