news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 2 сентября 2024 14:57

100-балльники ЕГЭ из Татарстана получат выплату до 35 тысяч рублей

Скопировать ссылку

В Татарстане установлена единовременная выплата для выпускников школ, набравших максимальные баллы по одному или нескольким предметам Единого государственного экзамена в 2024 году. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.

За 100 баллов по одному из учебных предметов выпускник получит 15 тысяч рублей. Сдавшим на максимальный балл два предмета полагается 25 тысяч рублей, а три — 35 тысяч. Размер выплат указан с учетом налога на доходы физических лиц.

Получить средства смогут татарстанцы, которые закончили образовательную организацию на территории республики в этом году.

Минобрнауки РТ поручено утвердить порядок предоставления выплаты.

читайте также
В Татарстане в этом году зафиксировано 342 стобалльника ЕГЭ
#стобалльники егэ #единовременная выплата
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100