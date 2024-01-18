10 тыс. татарстанцев получили навыки ухода за пожилыми родственниками по нацпроекту

В 2019 году Татарстан вошел в число пилотных проектов по предоставлению долговременного ухода. Работы проводилась в рамках национального проекта «Демография», говорится в видеоролике, посвященном его реализации, в частности федпроекта «Старшее поколение».

Благодаря ему 2148 тяжелобольных пожилых людей получили помощь сиделок, 720 человек смогли вернуться на работу, поручив уход за родственниками социальным работникам. В Татарстане начали действовать «Школы ухода», в которых 10 тысяч татарстанцев смогли бесплатно обучиться ухаживать за пожилыми людьми. 1065 жителей республики получили технические средства реабилитации из 27 пунктов их проката.

Кроме того, в Татарстане действуют отделения дневного пребывания для пожилых и инвалидов с ментальными нарушениями. Благодаря их работе родственники могут получить свободное время, своеобразную «передышку». С открытия таких отделений их услугами воспользовался 3321 человек.

Также по нацпроекту порядка 58 тысяч пожилых людей из сельской местности ежегодно доставляют на диспансеризацию, профмедосмотр и медобследование. Для этого было приобретено 43 автомобиля.

По результатам исследований свыше 10 тысяч человек направляются на допобследование и скрининги, а порядка 100 — на незамедлительную операцию. Своевременная и организованная доставка пожилых в медицинские учреждения помогла снизить число вызовов скорой к ним.

Напомним, что накануне тизером видео, посвященного национальному проекту «Демографи», поделился Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Он отметил, что около 5,5 тысячи пожилых и инвалидов в республике получают уход на дому от социальных работников.

«Благодаря нацпроекту „Демография“ за 2019-2023 годы выделено 431,9 млн руб. на федеральный проект „Старшее поколение“. В 2024 году запланирован бюджет в 80,4 млн руб. Уважение и забота о старшем поколении — это общечеловеческая ценность, одна из главных составляющих цивилизованного общества», — написал он.

Национальные проекты реализуются с 2019 года по указу Президента России Владимира Путина.