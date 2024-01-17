Минниханов опубликовал ролик о пользе нацпроектов для старшего поколения

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Раис Татарстана Рустам Минниханов опубликовал ролик, который демонстрирует, как важна реализация национальных проектов, в частности федеральной программы «Старшее поколение» нацпроекта «Демография».

«Уважение и забота о старшем поколении — это наш долг. Без олы буынга булышырга тиеш. „Демография“ милли проекты ярдәмендә республикабызда моның өчен барлык шартлар да тудырылган (Мы должны помогать старшим, а благодаря „Демографии“ в Татарстане для этого созданы все необходимые условия — перевод с татарского)», — написал руководитель республики в своем телеграм-канале.

Рустам Минниханов напомнил, что Татарстан в числе лидеров среди российских регионов по выполнению национальных проектов. За последние пять лет на оказание помощи старшему поколению в республике выделено 431,99 млн рублей, охвачены помощью 5 482 пожилых человека.