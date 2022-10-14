Обзор: Главное к вечеру 14 октября в федеральных и местных telegram-каналах

Путин предложил объявить 2025 год Годом единства в борьбе с нацизмом

Официальный канал Кремля пишет, что Президент России Владимир Путин предложил объявить 2025 год в Содружестве Независимых Государств (СНГ) Годом 80-летия победы в Великой Отечественной войне, а также Годом мира и единства в борьбе с нацизмом.

С таким предложением он выступил на саммите СНГ, который проходит в узком составе в Астане.

В Беларуси ввели режим КТО (контртеррористической операции)

О режиме контртеррористической операции заявил сегодня глава МИД страны Владимир Макей, сообщает канал «Ёшкин Крот». По его словам, планируемые провокации могут быть связаны «чуть ли не с захватом» части территории страны.

Силовики теперь могут запрещать выезд и въезд в страну даже дипломатам, неограниченно арестовывать и досматривать людей, а также пользоваться их транспортом и связью.

Возможно, ввод КТО связан с призывами Владимира Зеленского разместить на границе Украины и Белоруссии международных наблюдателей для контроля за ситуацией с безопасностью, считает «Неудаща».

На прошлой неделе Алекандр Лукашенко велел провести ревизию всех состоящих в запасе военнообязанных, а белорусам стали массово приходить повестки на сборы.

Крымский мост восстановят до 1 июля 2023 года

В телеге «Раньше всех. Ну почти» появилась информация, что Крымский мост будет восстановлен до 1 июля 2023 года. Единственным исполнителем работ по восстановлению выбран «Нижнеангарсктрансстрой».

Напомним, 8 октября на Крымском мосту, по официальным данным, был подорван грузовик. В результате были повреждены два автомобильных пролета моста.

«Полный провал» грунта возле театра им. Г. Камала в Казани

Известный татарстанский журналист, ныне советник ректора — руководитель общественно-информационного центра КФУ, член Общественной палаты РТ Юрий Алаев в своем канале затронул тему провала грунта в Казани, который случился 5 дней назад.

Место осмотрели, заместитель руководителя исполкома Казани Игорь Куляжев оперативно доложил начальству и общественности, что виной стало повреждение коллектора сети фекальной канализации, а насколько оно серьезно, предстоит обследовать, пишет Алаев.

«Сегодня ТК мэрии сообщил, что коллектор ни при чём, он вполне исправно работает, а причина провала... просадка грунта. Это класс: провал грунта случился потому что грунт просел, отличное объяснение!» — написал он.

СПЧ обратится в прокуратуру из-за облав на уклонистов возле станций метро

В телеге O!News опубликован пост о руководителе из МГТС, который обратился в СПЧ с заявлением о том, что его сотрудника задержали возле метро Щёлковская в Москве.

«Хватали всех и заявляли, что должна быть справка о брони», — рассказал член Совета по правам человека при президенте России Кирилл Кабанов.

«Товарищи начальники, вы понимаете, что творите беззаконие и создаёте враждебное отношение в обществе ко всему происходящему? От таких действий вреда больше, чем от украинской пропаганды. Я думал, что истории про облавы — фейк, но мне сообщили люди, которых я лично знаю и полностью доверяю», — написал Кабанов.

Паблик РБК ссылается на слова сенатора Андрея Клишаса, что повальные «облавы» полиции и военкомов на мужчин незаконны. «Нельзя всех без разбора хватать на улице, а потом в военкомате разбираться, отвечает ли гражданин критериям мобилизации. И уж тем более недопустимо разбираться после отправки гражданина на сборный пункт», — отметил Клишас.

У автора паблика «Украина не Россия?» появляется все больше подозрений в том, что Клишас играет роль «доброго полицейского», успокаивая своими мантрами мужчин мобилизационного возраста, чтобы они спокойно выходили на улицы, где их мобилизуют «злые полицейские» — работники военкоматов. Ведь его высказывания никак не повлияли на происходящие нарушения.

Массовый призыв в Российскую армию существенно изменил отечественный рынок труда

Еще одна тема о мобилизации поднимается в канале Brief. В нем говорится, что из-за мобилизации часть компаний уже потеряли более 10% своих работников. При этом многие предприятия отменяют заявки на прием новых сотрудников из-за перспектив сокращения спроса и роста неопределенности.

Эксперты ожидают в некоторых секторах усиления кадрового голода. А также переток работников на предприятия с бронью от призыва, в том числе и в оборонный комплекс.

Существенный рост вакансий с возможностью работы из-за рубежа стал проявляться лишь на третьей неделе частичной мобилизации. Сегодня число таких вакансий выросло до 1650 штук. Каждая третья вакансия с возможностью работы из-за рубежа была и остается для IT-специалистов.

Минниханов и Хуснуллин открыли движение по дорогам до «Салават Купере» и аэропорта Казани

В Татарстане завершена реконструкция подъездной дороги к международному аэропорту Казань и выезда из жилого комплекса «Салават Купере» на Горьковское шоссе. В церемонии приняли участие Президент Татарстана Рустам Минниханов и вице-премьер России Марат Хуснуллин.

«Вместе с Маратом Шакирзяновичем открыли новый подъезд к аэропорту Казань! Теперь здесь четыре полосы движения и пропускная способность вырастет в два раза!» — написал в своем Telegram-канале Рустам Минниханов.

Общая стоимость объекта составила 4,699 млрд рублей.

Боррель констатирует закат процветания Запада

Крымский мост восстановят до 1 июля 2023 года, Боррель констатирует закат процветания Запада, а Завод клюшек капитана «Ак Барса» хочет делать бронежилеты. В данной статье мы составили рейтинг самых горячих и актуальных, по нашему мнению, постов из Telegram-каналов на пятницу, 14 октября.

Башкирский Telegram-канал «Футляр для курая — КушТау» опубликовал пост под названием «Европа потухла. Боррель констатирует закат процветания запада», из которого следует, что Боррель прямо говорит о том, что старой Европы больше нет, а та, что сейчас, вместе со всем миром вошла в эпоху «радикальной неопределенности».

Процветание Европы основывалось на дешевых энергоносителях из России. А китайские рабочие с их низкими зарплатами сделали гораздо большее для сдерживания инфляции в Европе, чем все центральные банки вместе взятые.

Боррель вынес приговор экономической системе ЕС, называя две страны, на чьих плечах и росло это самое «благополучие старой сытой Европы». «Россия и Китай уже не являются теми, кем они были для нашего экономического развития», — цитирует канал испанского политика.

Случился бунт стран третьего мира, требование себе прав и равенства в мировой политике. Боррель как будто конспектировал речи Путина, провозглашая одинаковые тезисы с Президентом России, отмечает автор паблика.

Завод клюшек капитана «Ак Барса» хочет делать бронежилеты

О производстве бронежилетов на заводе хоккейных клюшек «ЗАРЯД» заявил гендиректор предприятия Артур Константинов. Об этом в пятницу пишет Telegram-канал «Выпускайте Кракена».

Константинов пояснил, что у бронежилетов есть определенная технология изготовления. Необходимо изучить образцы и понять, насколько реально их производить на заводе клюшек. Как только получится проработать технологические возможности, можно будет думать о запуске производства.

Если будет проработана технологическая база, то все остальное будет легко решить, подчеркнул он.

Почему происходит какая-то дичь?

Казанский обозреватель Альберт Бикбов в своем Telegram-канале отвечает на вопросы, почему началось гонение на военкоров? Почему происходят перегибы в мобилизации? И почему происходит какая-то дичь вместо четких и понятных всем действий что властей, что на местах?

По его словам, система РФ особенно ярко проявляется в кризисные моменты российской истории и сегодня, как раз, именно такое время. Отличительная черта Системы РФ — ее верткость и пренебрежение установленными правилами и догмами.

«Убаюканные люди» достаточно долгое время жили в спокойствии, и не замечали этих особенностей системы РФ. Поэтому «убаюканным людям» видится дичь, но Система РФ всегда была такой, аж с середины прошлого века, утверждает Бикбов.

Он уверен, что Система РФ сможет выстоять в серьезном для нее испытании, потому что она выживала и в более тяжелые времена. Автор напомнил про Афганистан, перестройку, «рыночную вакханалию». Поэтому прогноз на будущее оптимистичный: в этой Системе «выживем и все мы», потому что советско-российский человек — ее «неотъемлемая часть по духу и образу действий».

«И дело не во власти, и не в народе, а в стратегической игре народа с властью, зажившей своей собственной и скрытой от непосвященных глаз жизнью», — заключил он.