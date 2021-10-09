10 октября в Казани изменятся схемы движения пяти автобусных маршрутов

10 октября в Казани состоится национальный полумарафон, на время которого изменится курсирование ряда автобусных маршрутов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Так, автобусы №22, 28а и 89 поменяют схему движения в сторону улицы Батурина: Кремлевская дамба — площадь Тысячелетия — улица Батурина, а затем по обычному маршруту. Изменения будут действовать в период с 7.30 до 11 утра. Кроме того, в эти часы маршруты №22 и 89 будут двигаться в направлении Кремлевской дамбы следующим образом: улица Карла Маркса — улица Пушкина — улица Право-Булачная — Кремлевская дамба, а затем по обычной схеме.

С 6.30 до полудня будут внесены изменения в движение автобуса №43. Он будет двигаться по маршруту улица Фатыха Амирхана — улица Чистопольская — Кремлевская дамба — площадь Тысячелетия — улица Лево-Булачная — улица Островского — улица Нурсултана Назарбаева, далее по обычному маршруту.

Отрезок движения в сторону центра Казани изменится у автобуса №54, который будет следовать по схеме улица Фатыха Амирхана — улица Чистопольская — Кремлевская дамба — площадь Тысячелетия — улица Лево-Булачная — улица Татарстан, а затем по обычному пути.

Помимо этого, с 6.30 до полудня автобусы №28а, 43, 54, которые движутся из центра, будут пропускать остановки «Улица Алексея Козина», «Улица Сибгата Хакима» по улице Фатыха Амирхана, №62, 74 и 75 — остановку «ДВВС» по улице Сибгата Хакима.

И, наконец, автобус №28 10 октября начнет движение лишь с 10 утра.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани почти на месяц перекроют участки дорог в четырех районах.