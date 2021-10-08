До 4 ноября ограничат движение в четырех районах Казани
В Казани вводится ограничение движения по дорогам в четырех районах — Авиастроительном, Вахитовском, Кировском, Ново-Савиновском и Приволжском районах. Принятые меры будут действовать до 4 ноября, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.
На этот срок для проезда будут недоступны участки дорог у следующих домов:
улица Рихарда Зорге, №39;
улица Хусаина Мавлютова, №17, а также на пересечении с улицей Сыртланововой;
улица Островского, №57а;
улица Залесная, №2б;
улица Гаврилова, №30г;
улица Дементьева, №3/3.
Как сообщили в исполкоме, ограничение движения вводится из-за ремонта автоматизированной системы управления дорожным движением.