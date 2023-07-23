10 фотоисторий: «Репортажи о жизни» Владимира Васильева

Владимир Васильев – фотокорреспондент «Татар-информа»

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1. Чемпионат мира по футболу 2018 года. Матч Бразилия – Бельгия, проходивший в Казани. На фото фанат сборной Бразилии до начала матча. Победила Бельгия. А жаль, я болел за Бразилию!

2. Спортивный мурал на одном из домов по казанской улице Декабристов. Очень удачно луна подыграла «спортсмену».

3. Атмосфера Средневековья на фестивале «Великий Болгар» всегда была потрясающей. На фото всадник разгоняется, чтобы нанести «смертельный» удар по кочану капусты.

4. Фото снято в новой инфекционной больнице во время разгара пандемии Covid-19. Больница устроена так, что в каждую палату можно попасть с улицы.

5. Один из моих любимых жанров - съемка закатов. На фоне солнца пролетела птица и сделала заурядный снимок живым.

6. Национальный татарский праздник «Каз Өмәсе» («Гусиное перо»). Женщины на фоне ощипывают гусей. А для детей этот праздник всегда грустный.

7. Ысыах – якутский праздник лета. На фото девушка в традиционном якутском платье Халадаай. В руках у нее Дэйбиир - национальный оберег народа саха.

8. В Болгаре в 2022 году показали мюзикл-оперу «Кара пулат». На фото полная луна подыгрывает Илюсе Хузиной.

9. Каравон - фестиваль русского фольклора. В 2022 году он проходил под проливным дождем.

10. Влюбленная пара на теплоходе в речном порту Казани.