10 фотоисторий: подлинное и туманное от Рамиса Назмиева

Рамиса Назмиев: «На сегодняшний день я, увы, еще не делал законченных серий и проектов

Фото: предоставлено Рамисом Назмиевым

«На сегодняшний день я, увы, еще не делал законченных серий и проектов (надеюсь, только пока), – говорит Рамис. – Поэтому представляю на суд читателей «Татар-информа» отдельные работы, не связанные друг с другом».

1. Оскар Юнусов, лидер группы Gauga

Задача была следующая: показать и подчеркнуть, что Gauga – настоящая, подлинная рок-группа. Поэтому мы стилизовали съемку под обложки классических рок-альбомов 60-70-х годов.

Сделано в студии Оскара.

2. Гузель Гафарова, актриса

Жанровый портрет. Благодаря случаю – двойной. Пока мы готовились к съемкам, из глубины строительного вагончика неожиданно выскочил мопс, чтобы посмотреть, что тут происходит.

На место наткнулись совершенно случайно, когда ездили по Казани в поисках интересной локации. Это оказалась стройка в промзоне в районе площади Вахитова.

3. Радик Бариев, актер

Один из серии портретов, сделанных к юбилею актера. Снято на сцене Камаловского театра. Можно долго говорить о том, как работать с артистами над созданием портретов. Здесь ограничусь только одним – интересно с ними работать.

4. Участник киномассовки, житель городка Харабали Астраханской области

Фотография со съемок исторического фильма «Ибн Фадлан», в декорациях, построенных для фильма «Орда» Александра Прошкина. Несколько эпизодов «Ибн Фадлана» снимались именно там.

5. Руслан Риманас, актер и мим

На самом деле, съемка клоуна, учитывая их репутацию (привет Пеннивайзу из фильма «Оно» и маньяку Джону Гейси в образе Пого, который, если верить слухам, и стал прототипом Пеннивайза), сама по себе неординарное дело. Тем более сложно в городских локациях. Ну вот и попробовали.

Двор старинного дома на ул. Маяковского в Казани.

6. Даже не знаю, что сказать по этому снимку. Вообще я абсолютно убежден, что ни одному снимку не нужен текст. Конечно, это не касается проектных работ в современном искусстве, которые не всегда понятны без кураторского текста и современного контекста.

Девушка в национальном костюме на фоне заката в Казанском Кремле.

7. Миляуша Хайруллина, композитор, автор оперы «Кави – Сарвар»

Классическая портретная съемка для журнала. Снято в Малом зале БКЗ в этом году.

8. Жанровая городская сцена

За несколько минут до дождя. Стена Казанского Кремля.

9. Учалинский район Башкортостана, 3 часа утра

Я сам был за рулем и, когда увидел эту кинематографическую картинку, как в фильме «Туман» Джона Карпентера, естественно, тут же решил остановиться.

10. Ильдар Хайруллин, актер

Человек, обладающий невероятной, магической харизмой. Идеальная модель для съемок. Классно снять Ильдара Зиннуровича может кто угодно, даже фотоаппарат сам по себе, и без искусственного интеллекта.

Снято на Малой сцене Камаловского театра.

Фотографии предоставлены Рамисом Назмиевым

Рамис Назмиев – режиссер, сценарист, фотограф. Работал над фильмами «Пропасть», «Зулейха» (2005), «Ибн Фадлан» и др.