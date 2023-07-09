10 фотоисторий: «Люди под солнцем» Рамиля Гали

Председатель Союза фотографов Татарстана Рамиль Гали

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Впрочем, пляж для Рамиля Гали совсем не только место для отдыха.

– В профессиональном мире фотографов узнают по почерку, поэтому они часто занимаются серьезными исследованиями и делают большие серии, которые могут длиться годами, – рассказывает он. – Я хочу показать тему, которая называется «Люди под солнцем». Она пришла спонтанно – просто в архивах стали набираться пляжные фотографии, и я увидел в них некую философию: вот стихии – солнце, воздух, земля и вода, из которой вышла жизнь, и вот мы, люди – тонкий слой жизни на границе этих стихий. И вот сюжеты, которые закручиваются на пляже и могут потом переходить в более серьезные события».

Все 10 снимков изначально были сделаны в цвете, но для приглушения ненужных акцентов автор перевел их в черно-белый режим. Фотографии кликабельны.

1. Это сцена в городе Долгопрудный, на которой обычно проводятся праздники, но когда жарко, толпы москвичей приезжают туда отдыхать. С одной стороны, на снимке интересная композиция, мы видим как будто некое движение по кругу. С другой, здесь сходятся две грани — обособленный мир отдельного человека и сцена, на которой происходит действие, то есть сам «театр жизни». Женщина на первом плане как бы выключена из этого мира, роль которого играет пляж.

2. Тоже Долгопрудный, водохранилище, девушка держит за плавник рыбу. Мысленно я назвал эту фотографию «Прогулка с рыбкой». Кто-то выводит на прогулку собачек, а здесь девушка прогуливается с рыбой. На этом снимке тоже контакт двух миров – подводного и надводного, реального для нас. Эти миры граничат, но под водой, как известно, другие правила.

3. Опять Долгопрудный – я жил когда-то рядом с этим водохранилищем и часто ходил снимать «пляжный мир». Мы видим маленькую игрушечную яхту и большого человека, в данном случае ребенка. Обычно же все наоборот: яхта большая, а человек рядом с ней маленький — еще и потому, что яхта стоит бешеных денег. И она становится главной в этой паре. Но в детском мире главный все-таки человек.

4. Устье Казанки, правый берег. Выплывающий на берег мальчик напомнил мне Ихтиандра из «Человека-амфибии». Конечно, эта фотография не несет большой смысловой нагрузки, она интересна скорее формами объектов и тем напоминанием, что все мы вышли из воды. И еще в ней есть какая-то общая загадочность.

5. Вода в Волге иногда уходит, иногда, наоборот, прибывает, и тогда ее становится слишком много, как на этой фотографии. Любовная картинка на фоне города: вода затопила качели, на которых виснут юноша и девушка. Качели ведь тоже некий символ жизни, бросающей нас из стороны в сторону. Здесь качели пока идут в любовном направлении.

6. Сочи, Черное море. Я тогда снимал «Кинотавр», пляж был совсем рядом, и я приходил на него подглядеть разные сюжеты. Фотоаппарат дает времени замерзнуть. Эти ребята застыли, как в той детской игре – «Раз, два, три, морская фигура замри».

7. Это из другой небольшой серии — «Как сон». Снято с фильтром, делающим часть изображения нерезким. Мальчик прыгнул с тумбы причала, в этот момент я нажал кнопку. И получилась сюрреалистическое изображение с иллюзией хождения по воздуху или по невидимому канату.

8. Юрмала, санаторий, Балтийское море. Кто-то выехал на берег на скутере и, не сходя с него, загорает. Здесь мне интересно состояние человека, который захотел выделиться из толпы, купив такое необычное средство передвижения и приехав на нем на пляж. Видно, что он доволен жизнью.

9. Снова Сочи и «Кинотавр». Я сам вырос в Адлере, и такие картинки, конечно, всегда интригуют, особенно в молодости. Здесь просто красивая женская фигура, других смыслов нет.

10. Тоже Сочи. Кадр волнует меня тем, что люди в нем как будто пытаются вырваться из этих жестких железных конструкций и улететь за горизонт, к солнцу. На снимке все имеет клеточную форму: большие клетки, маленькие, это как клетка жизни. Мы и сами состоим из клеток, и находимся чаще всего в помещениях, то есть в клетках, а еще можно вспомнить лестничные клетки и саму Землю как клетку, из которой человек пока не научился вырываться слишком далеко.