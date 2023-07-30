10 фотоисторий: «Город манекенов» Валерия Михайлова

Валерий Михайлов Фото: © Елена Сунгатова / art16.ru

По словам Валерия Михайлова, проект «Город манекенов» родился случайно.

«В 2012 году мы с женой отдыхали в Хургаде, – рассказывает он. – Шли по торговым рядам, она заглянула в магазин, а я в магазинах скучаю, поэтому остался снаружи. И увидел оригинальный манекен. С тех пор, когда вижу интересную фигуру, композицию, отражение улицы, игру цвета, стараюсь это снять. Сам манекен интересен еще тем, что он оживляет фотографию, придает ей получеловеческий взгляд. Проект постоянный, то есть я выхожу на улицу уже заряженный на него, он у меня в голове».

В подборке для «Татар-информа» – фотографии, снятые Валерием Михайловым в Египте и в родной Казани. Чтобы увеличить снимки, кликните по ним.

1. Женщина как будто летит. Хотя на самом деле находится в магазине мехов, а напротив – отель.

2. Это напоминает Малевича, он любил такое писать. Или современное искусство, когда много наложений и краски. То есть как аппликация, только не настоящая. Раньше Родченко и Маяковский делали многослойное изображение с помощью наклеивания, а здесь фотографическое наслоение отражений улицы, стекла и так далее.

3. «Братва Хургады».

4. Иногда этот снимок воспринимают как подрисованный, хотя там нет рисованных элементов. Очки на манекене, а пальма и коктейль – это наклейки на стекле.

5. Эту фотографию я называю «Как живой». Если бы шея манекена не была чем-то заклеена, принял бы его за живого человека.

6. Чернокожий манекен без половины головы, но в очках.

7. А это уже Казань. Если вижу новые манекены, обязательно их фотографирую.

8. Тоже Казань, хотя здесь узнать ее, наверное, сложнее. Улица Малая Красная, там, где раньше стояли искусственные лошади. Там «экспозиция» постоянно меняется, и я это фиксирую.

9. Люблю, когда получается несколько информационных слоев в одном снимке – и человек, вернее его муляж, и природа, и здания, и цветная палитра.

10. Просто египетский манекен в розовой шляпке.