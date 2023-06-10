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10 эчпочмаков за 6 минут: в Мамадыше определили победителя «Очпочмак-пати»
На праздновании Сабантуя в Мамыдше сегодня впервые провели конкурс на скоростное поедание татарской национальной выпечки «Очпочмак-пати». Участие в нем приняли не только местные жители, но и гости из других городов.
По условиям конкурса, на поедание треугольников участникам отвели всего 6 минут. За победу боролись жители разных возрастов – так, самой старшей участнице было 60 лет. Звездным гостем праздника стал известный блогер Талип Миннегалеев, который тоже попробовал свои силы в необычном состязании.
Победу в конкурсе одержал житель Казани Рустем Гайнуллин, который за 6 минут успел съесть 10 треугольников. В качестве награды он получил денежный приз – 3 тыс. рублей, а остальным участникам вручили памятные дипломы.
Напомним, сегодня во многих городах и районах Татарстана отмечают Сабантуй. Так, в Мамадыше праздник начался с выставки изделий народного промысла, велогонки и конных скачек. К жители и гостям республики с поздравлениями сегодня с утра обратился Раис РТ Рустам Минниханов, отметив, что татарский национальный праздник объединяет людей разных национальностей и помогает в сохранении национальных традиций.
Материал подготовлен при участии Марины Еремеевой
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