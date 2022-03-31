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Ру Тат
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Общество
31 марта 2022  14:05

1 апреля пройдет прямой эфир «Серебряный возраст: актуальное для пенсионеров»

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В Татарстане продолжается серия прямых эфиров в аккаунте «Объясняем. Республика Татарстан» в социальной сети «ВКонтакте». Темой завтрашней встречи станет «Серебряный возраст: актуальное для пенсионеров».

Эксперты расскажут о том, какие возможности для пенсионеров есть в Татарстане. Спикерами выступят заместитель управляющего Отделением Пенсионного фонда РФ по РТ Елена Полякова, замминистра труда, занятости и социальной защиты республики Юлия Абдреева, председатель Татарстанского отделения Союза пенсионеров России Любовь Мишина и эксперт Общественной палаты РТ по финансовым и экономическим вопросам Фанис Хусаинов. 

Вопросы по озвученной теме можно оставить в комментариях под трансляцией в аккаунте. Серия прямых эфиров на социально-значимые темы стартовала в Татарстане на прошлой неделе. В минувший четверг речь шла о молодежных программах, возможностях для самореализации молодых в республике.

#прямой эфир #социальные сети #пенсионеры
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