«08.08 — дата любви»: боец СВО женился на возлюбленной в Заинске

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

8 августа в Заинске состоялось торжественное событие — участник специальной военной операции Руслан Рузимуратов и Дарья Каштанова официально стали мужем и женой.

Для молодой семьи этот день стал особенным, а сама дата — 08.08 — словно символ гармонии, вечной любви и верности, придавшая союзу особую значимость. Несмотря на все испытания, через которые приходится проходить защитникам Родины и их близким, любовь и преданность одержали победу.

От всей души поздравляем Руслана и Дарью с этим важным событием, желаем крепкой и счастливой семьи, взаимопонимания, здоровья и скорейшего возвращения домой.

Руслан Рузимуратов родился 24 апреля 2001 года в селе Светлое Озеро. В 2008 году пошел учиться в Светлоозерскую школу, а в 2017 поступил в Заинский политехнический колледж по профессии электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4-го разряда. Учебу успешно окончил в июне 2020 года.

22 июня 2020 года был призван в армию, служил в сухопутных войсках в Амурской области, в городе Белогорск. Руслан — человек творческий и увлеченный: с детства принимает участие в театральных постановках и сценках, умеет одинаково убедительно сыграть как комическую, так и драматическую роль. Он легко запоминает большие тексты, привносит в образ собственную изюминку, всегда открыт к новым творческим задачам.

В Светлоозерском доме культуры Руслана ценят как талантливого активиста, готового прийти на помощь в организации и проведении мероприятий. Друзья уважают его за добрый характер, отзывчивость и веселый нрав.

Военная служба стала для него серьезным испытанием. В зону СВО Руслан, с позывным Рузя, отправился по мобилизации в 2022 году.

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

За проявленные мужество и самоотверженность в боевых действиях он был удостоен государственных наград и наград Министерства обороны: медали «За участие в специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины», медали «За участие в специальной военной операции», а также знака отличия Святого Георгия IV степени — «Георгиевского креста».

Вернувшись с армейской службы в звании младшего сержанта, Руслан работал по профессии в альметьевской организации «Пакер-Бис». Сегодня он продолжает защищать Родину, оставаясь верным долгу, семье и своим творческим увлечениям.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.