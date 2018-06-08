В рамках акции «Рамазан – месяц добрых дел» оказана помощь третьему ребенку

Собранные в рамках акции средства позволили оплатить курсы реабилитации 15-летней Альфии Бургановой.

(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). В Татарстане продолжается акция «Рамазан – месяц добрых дел», объявленная Духовным управлением мусульман РТ в поддержку тяжелобольных детей. Собранные в рамках акции средства позволили оплатить курсы реабилитации еще одного ребенка – 15-летней Альфии Бургановой. Об этом сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

Девочка с рождения страдает ДЦП. Она ходит, бегает, прыгает, учится в гимназии наравне с обычными детьми, училась в музыкальной и художественной школах, но хромает. Ее случай – редкий и счастливый: благодаря стараниям родителей и собственному упорству, Альфия вопреки диагнозу встала на ноги, ведет полноценный образ жизни и мечтает избавиться от хромоты. Стоимость лечения для Альфии состаляла 100 тыс. рублей.

Благодаря помощи неравнодушных людей за время акции удалось собрать средства для реабилитации трех тяжелобольных детей. Ранее ИА «Татар-информ» уже сообщало об оказанной помощи 12-летней Фариде Шайдуллиной и 15-летней Аделине Хасановой.

Сбор средств продолжается на реабилитацию 11-летнего Мурата Нагимова. Он страдает родовой травмой головного мозга, косоглазием и плохим зрением. Его мама Айгуль-ханум одна воспитывает сына и мечтает услышать от него слово «мама» – Мурату пока это не удается. Он порой не слышит и не понимает окружающих. После недавнего курса реабилитации мальчик научился произносить звуки шепотом. Чтобы ребенок заговорил, необходимо продолжить курсы лечения. Стоимость реабилитации – 56 тыс. 400 рублей.

Помочь Мурату можно, отправив смс-сообщение «САДАКА» на номер 7715, а также перечислив средства на карту «Сбербанка» 639002629014626229 (карта Альметова И.М.), либо на расчетный счет БФ «Закят», указав наименование платежа (фамилию и имя ребенка).

Реквизиты для перечислений денежных средств:

Наименование сбора «ЗАКЯТ»

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ЗАКЯТ»

ИНН/КПП 1655068682/165501001

ОГРН 1091600003153 ОКПО 63107012

р/с №40703810662190000765

(Советское отделение №6669/015 СБ РФ г. Казани)

ОСБ БАНК ТАТАРСТАН №8610 г. Казани

к/с: 30101810600000000603

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